धनतेरस पर कर लें राजस्थान के इस मंदिर में देवी के दर्शन, पूरे साल भर भरती रहेगी तिजोरी!

Dhanteras 2025: धनतेरस के पावन पर्व पर राजस्थान के प्रसिद्ध कैला देवी शक्तिपीठ की श्रद्धा और भक्ति का आलोक हर तरफ फैल जाता है. करौली जिले में स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति केंद्रों में से एक माना जाता है, जहां मां कैला देवी साक्षात महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं. यही कारण है कि धनतेरस के दिन यहां धन, सुख और समृद्धि की कामना के लिए हजारों भक्त दूर-दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं.
Dhanteras 2025: धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है, जिसे धन और समृद्धि के पर्व के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व होता है. माना जाता है कि धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन या कोई शुभ वस्तु खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और पूरे वर्ष समृद्धि बनी रहती है.
माना जाता है कि धनतेरस पर कैला देवी के दर्शन करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव घर-परिवार पर बनी रहती है, और व्यक्ति के जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं होती. इस दिन श्रद्धालु माता के दरबार में दीप जलाकर आराधना करते हैं और अपने परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.
लोगों की मानम्यताओं के अनुसार, मां कैला देवी को कलयुग की साक्षात फलदायिनी देवी माना गया है. वे बताते हैं कि कैला देवी आस्था धाम में विराजमान माता वास्तव में महालक्ष्मी का स्वरूप हैं, जो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं. प्राचीन मान्यता के अनुसार, धनतेरस यानी धनत्रयोदशी के दिन मां कैला देवी की विशेष पूजा का विधान है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में दीपदान करते हैं और माता के चरणों में पुष्प व मिठाई अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
पंडित जती बताते हैं कि धनतेरस पर माता की पूजा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है. उनका कहना है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां कैला देवी का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती. यही कारण है कि धनतेरस पर कैला देवी धाम में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. जहां श्रद्धालु 'जय मां कैला' के जयकारों के साथ दीपों से अंधकार को दूर कर अपनी जिंदगी में समृद्धि का उजाला लाने की कामना करते हैं.
कहा जाता है कि धनतेरस की रात मां कैला देवी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, वह केवल मिट्टी का दीया नहीं, बल्कि आस्था और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, जो भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)