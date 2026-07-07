/करौली में किसानों को मिली राहत, तड़के 5 बजे नहरों में पहुंचा पांचना बांध का पानी

Rajasthan News: करौली जिले के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की प्रक्रिया तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हो गई थी. निर्धारित समय पर नहरों में पानी नहीं पहुंचने से कमांड क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली. सिंचाई के लिए पानी का इंतजार कर रहे किसानों को लंबे समय तक राहत नहीं मिलने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बांध के गेट में आई तकनीकी खराबी के कारण पानी का प्रवाह शुरू नहीं हो सका था.

किसानों ने कई स्थानों पर लगाया जाम

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नहरों में पानी नहीं आने से नाराज किसानों ने कुसाय, गाधौली, कैमिला मोड़, कटकड़ सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का कहना था कि सिंचाई के लिए समय पर पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें प्रभावित हो सकती हैं. प्रदर्शन के कारण कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ तथा किसानों से लगातार संवाद कर उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया.

पूरी रात चला मरम्मत कार्य

पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी रात पांचना बांध पर मौजूद रहे. तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने गेट में आई खराबी को दूर करने के लिए लगातार काम किया. कई घंटों की मशक्कत के बाद तड़के करीब पांच बजे तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया गया और गेट को दोबारा संचालित किया गया. इसके बाद नहरों में पानी छोड़ा गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली.

अधीक्षण अभियंता ने दी जानकारी

जल संसाधन विभाग जयपुर के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि तकनीकी खराबी को सफलतापूर्वक दूर कर दिया गया है और गेट को पुनः चालू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब कमांड क्षेत्र की नहरों में नियमित रूप से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा. विभाग लगातार जल प्रवाह की निगरानी कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो.

किसानों को समय पर सिंचाई का मिलेगा लाभ

नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद कमांड क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ली है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी और यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाएगा. किसानों को उम्मीद है कि अब समय पर पानी मिलने से उनकी फसलों की सिंचाई प्रभावित नहीं होगी और कृषि कार्य सुचारु रूप से जारी रहेंगे.

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