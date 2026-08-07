/राजस्थान में बारिश का कहर, हिण्डौन-करौली-सुलताना में जलभराव बाजार डूबे, दुकानों और घरों में घुसा पानी

Rajasthan Weather: करौली जिले में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. हिण्डौन शहर में गुरुवार को कई घंटे तक हुई तेज और मध्यम बारिश के चलते बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया. हालात ऐसे बने कि कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. दूसरी ओर बदनोर क्षेत्र में तेज बहाव और टूटी सड़क के कारण एक स्कूल बस नाले में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला.

बाजारों और कॉलोनियों में भरा पानी, व्यापारियों को नुकसान

लगातार बारिश के कारण हिण्डौन के कटरा बाजार, सर्राफा बाजार और भायलापुरा सहित कई व्यापारिक क्षेत्रों में पानी भर गया. कई दुकानों के भीतर बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों का सामान खराब हो गया और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. बाजारों में जलभराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित रही. वहीं स्टेशन रोड, मोहन नगर, मंडावरा रोड, बयाना रोड और बाजना रोड सहित कई प्रमुख मार्ग घंटों तक पानी में डूबे रहे. निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में भी जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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सीवरेज ओवरफ्लो, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी

लगातार बारिश के बीच शहर की सीवरेज व्यवस्था भी जवाब देती नजर आई. कई स्थानों पर सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो गई, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया. नालियों की सफाई समय पर नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित रही और कई घरों के आंगन तक पानी पहुंच गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया. नगर परिषद की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं.



स्कूल के बच्चों और वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें

बारिश और जलभराव का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों पर पड़ा. कई स्कूलों के बच्चे भरे पानी से होकर स्कूल पहुंचे. सड़क पर पानी भरने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई. कई जगह वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दिए. लगातार बारिश के कारण कई सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य दिनों की तुलना में कम रही.



बदनोर में टूटी सड़क बनी खतरा, नाले में फंसी स्कूल बस

उधर बदनोर क्षेत्र में अखेंगढ़-मोटरास और पाटन-अखेंगढ़ मार्ग के बीच बने छोटे नाले पर पानी बहने से हालात और गंभीर हो गए. सड़क पहले से क्षतिग्रस्त होने के कारण गुरुवार को एक निजी स्कूल बस नाले में फंस गई. बस में मौजूद छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर काफी प्रयास के बाद बस को सुरक्षित बाहर निकाला. ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना कई गांवों के छात्र-छात्राएं, किसान और महिलाएं गुजरते हैं. बावजूद इसके सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है.



बांध भरने की कगार पर, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ग्रामीणों के अनुसार पाटन बांध लगभग भर चुका है और अब केवल करीब दो फीट पानी की कमी रह गई है. यदि बांध पर चादर चली तो इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो सकता है. इससे आसपास के गांवों के लोगों की आवाजाही और कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका है.



PWD ने जल्द मरम्मत का दिया भरोसा

मोटरास पंचायत प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को कई बार सड़क और नाले की खराब स्थिति से अवगत कराया है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा. फिलहाल लोग बारिश थमने और जलभराव की स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

झुंझुनूं जिले के सुलताना कस्बे में शुक्रवार अलसुबह हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. कुछ ही देर की बारिश के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कें पानी में डूब गईं और वाहन चालकों व राहगीरों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बारिश का सबसे ज्यादा असर बस स्टैंड स्थित डूंगरसी दास कॉम्प्लेक्स पर देखने को मिला. जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जा घुसा. बेसमेंट में संचालित कई दुकानों में रखा सामान पानी में डूब गया, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा. प्रभावित व्यापारी सुबह से ही पानी निकालने और सामान बचाने में जुटे रहे.

स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे नाले की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार नगरपालिका प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया. उनका कहना है कि नाले की दीवार क्षतिग्रस्त होने और सड़क टूट जाने से पानी का बहाव बाधित हो गया, जिसका खामियाजा अब व्यापारियों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. केवल बस स्टैंड ही नहीं, बल्कि कस्बे के कई निचले इलाकों में भी जलभराव हो गया. कई स्थानों पर घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही.

जलभराव से प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन और नगरपालिका से मौके का निरीक्षण कर स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने, क्षतिग्रस्त नाले और सड़क की जल्द मरम्मत कराने तथा हुए नुकसान का आकलन कर उचित राहत देने की मांग की है. उनका कहना है कि हर बारिश में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.

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