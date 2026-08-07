Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /राजस्थान में बारिश का कहर, हिण्डौन-करौली-सुलताना में जलभराव बाजार डूबे, दुकानों और घरों में घुसा पानी

राजस्थान में बारिश का कहर, हिण्डौन-करौली-सुलताना में जलभराव बाजार डूबे, दुकानों और घरों में घुसा पानी

Hindaun Rain: करौली जिले में लगातार हो रही बारिश से हिण्डौन शहर और आसपास के इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है. बाजारों, कॉलोनियों और सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. वहीं बदनोर क्षेत्र में छोटे नाले पर पानी बहने और सड़क टूटने से एक स्कूल बस फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 07, 2026, 12:14 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 12:14 PM IST
राजस्थान में बारिश का कहर, हिण्डौन-करौली-सुलताना में जलभराव बाजार डूबे, दुकानों और घरों में घुसा पानी
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: करौली जिले में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. हिण्डौन शहर में गुरुवार को कई घंटे तक हुई तेज और मध्यम बारिश के चलते बाजारों, कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया. हालात ऐसे बने कि कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. दूसरी ओर बदनोर क्षेत्र में तेज बहाव और टूटी सड़क के कारण एक स्कूल बस नाले में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला.

बाजारों और कॉलोनियों में भरा पानी, व्यापारियों को नुकसान
लगातार बारिश के कारण हिण्डौन के कटरा बाजार, सर्राफा बाजार और भायलापुरा सहित कई व्यापारिक क्षेत्रों में पानी भर गया. कई दुकानों के भीतर बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों का सामान खराब हो गया और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. बाजारों में जलभराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित रही. वहीं स्टेशन रोड, मोहन नगर, मंडावरा रोड, बयाना रोड और बाजना रोड सहित कई प्रमुख मार्ग घंटों तक पानी में डूबे रहे. निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में भी जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

सीवरेज ओवरफ्लो, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी
लगातार बारिश के बीच शहर की सीवरेज व्यवस्था भी जवाब देती नजर आई. कई स्थानों पर सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो गई, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया. नालियों की सफाई समय पर नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित रही और कई घरों के आंगन तक पानी पहुंच गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया. नगर परिषद की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं.


स्कूल के बच्चों और वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें
बारिश और जलभराव का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों पर पड़ा. कई स्कूलों के बच्चे भरे पानी से होकर स्कूल पहुंचे. सड़क पर पानी भरने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई. कई जगह वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दिए. लगातार बारिश के कारण कई सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य दिनों की तुलना में कम रही.


बदनोर में टूटी सड़क बनी खतरा, नाले में फंसी स्कूल बस
उधर बदनोर क्षेत्र में अखेंगढ़-मोटरास और पाटन-अखेंगढ़ मार्ग के बीच बने छोटे नाले पर पानी बहने से हालात और गंभीर हो गए. सड़क पहले से क्षतिग्रस्त होने के कारण गुरुवार को एक निजी स्कूल बस नाले में फंस गई. बस में मौजूद छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर काफी प्रयास के बाद बस को सुरक्षित बाहर निकाला. ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से रोजाना कई गांवों के छात्र-छात्राएं, किसान और महिलाएं गुजरते हैं. बावजूद इसके सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है.


बांध भरने की कगार पर, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
ग्रामीणों के अनुसार पाटन बांध लगभग भर चुका है और अब केवल करीब दो फीट पानी की कमी रह गई है. यदि बांध पर चादर चली तो इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद हो सकता है. इससे आसपास के गांवों के लोगों की आवाजाही और कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका है.


PWD ने जल्द मरम्मत का दिया भरोसा

मोटरास पंचायत प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को कई बार सड़क और नाले की खराब स्थिति से अवगत कराया है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा. फिलहाल लोग बारिश थमने और जलभराव की स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

झुंझुनूं जिले के सुलताना कस्बे में शुक्रवार अलसुबह हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. कुछ ही देर की बारिश के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कें पानी में डूब गईं और वाहन चालकों व राहगीरों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बारिश का सबसे ज्यादा असर बस स्टैंड स्थित डूंगरसी दास कॉम्प्लेक्स पर देखने को मिला. जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जा घुसा. बेसमेंट में संचालित कई दुकानों में रखा सामान पानी में डूब गया, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा. प्रभावित व्यापारी सुबह से ही पानी निकालने और सामान बचाने में जुटे रहे.

स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे नाले की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार नगरपालिका प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया. उनका कहना है कि नाले की दीवार क्षतिग्रस्त होने और सड़क टूट जाने से पानी का बहाव बाधित हो गया, जिसका खामियाजा अब व्यापारियों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. केवल बस स्टैंड ही नहीं, बल्कि कस्बे के कई निचले इलाकों में भी जलभराव हो गया. कई स्थानों पर घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही.

जलभराव से प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन और नगरपालिका से मौके का निरीक्षण कर स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने, क्षतिग्रस्त नाले और सड़क की जल्द मरम्मत कराने तथा हुए नुकसान का आकलन कर उचित राहत देने की मांग की है. उनका कहना है कि हर बारिश में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

कोटपूतली में मानसून मेहरबान, 15 घंटे में 15 मिमी बारिश से मौसम हुआ सुहावना

बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

सीकर में कानून को ठेंगे पर रख चोरों ने दिनदहाड़े 4 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाया, बैंक के बाहर खड़ी थी कार

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

प्रतिबंधित रणथंभौर में 'आबरा का डाबरा', ड्रोन उड़ाकर बना डाली Reel! वन विभाग ने ठोका जुर्माना

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

झुंझुनूं से बड़ा साइबर खुलासा, अंगूठा लगवाया 20 बार, खाते में घूम गए 40 करोड़!

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

Dungarpur News: 60 घंटे बाद मौताणा पर हुआ समझौता, तीसरे दिन माइंस से उठाया गया शव

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

जोधपुर में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका, निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारियां तेज

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बारिश का कहर, हिण्डौन-करौली-सुलताना में जलभराव बाजार डूबे, दुकानों और घरों में घुसा पानी
2
3
4
5