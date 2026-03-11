Zee Rajasthan
हवस की हद! नाबालिग को 5 महीने तक नोंचते रहे दरिंदे, 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली तो खुली पोल

Kota Crime News: राजस्थान के कोटा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर रामगंजमंडी उपखण्ड में एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया गया. यह मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़िता 4 माह की गर्भवती पाई गई. 

Published:Mar 11, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 01:04 PM IST

हवस की हद! नाबालिग को 5 महीने तक नोंचते रहे दरिंदे, 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली तो खुली पोल

Kota Crime News: कोटा के रामगंजमंडी उपखण्ड से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहाँ एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया गया. यह मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़िता 4 माह की गर्भवती पाई गई. डरा-धमका कर पिछले 5 महीनों से दो युवक इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे.


पीड़िता से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता एक कोटा स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. जब वे काम पर जाते थे, तब बालिका घर पर अकेली रहती थी. इसी का फायदा उठाकर महेश और लखन नाम के दो युवकों ने उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया. ​आरोप है कि एक युवक उसे फैक्ट्री बुलाकर दुष्कर्म करता था, तो दूसरा घर आकर वारदात को अंजाम देता था.

विरोध करने पर बालिका को जान से मारने की धमकी दी जाती थी. पिछले 5 महीनों से यह सिलसिला चल रहा था. जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी और माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, तो पता चला कि वह 4 माह की गर्भवती है. इस खुलासे के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और परिजनों को आपबीती सुनाई.

फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.


लगातार दूसरे दिन पासपोर्ट एवं डाकघर को बम से उड़ने की धमकी मिली है. धमकी के बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर दिखे. मौके पर बॉम्ब निरोधक दस्ता,डॉग स्क्वायड एवं सुरक्षा एजेंसियों पहुंची. सुरक्षा के मध्य नजर कार्यालय को खाली कराया. धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर को सर्च किया जा रहा है. कल भी धमकी मिली थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी.

