फॉलोअर्स ज्यादा होने से जलन? रील्स बनाकर वायरल होने की शुभम को चुकानी पड़ी कीमत! चाकू से घोंपकर हत्या

Kota Crime News: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें 17 वर्षीय नाबालिग धनराज उर्फ शुभम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार, धनराज एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था. रात करीब 10:30 बजे जब वह उद्योग नगर के गली नंबर 5 के पास पहुंचा, तो अचानक कुछ बदमाशों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमलावरों ने कई बार चाकू से गोदा, जिससे धनराज गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



सोशल मीडिया रील्स से जुड़ी रंजिश का आरोप

मृतक धनराज के परिजनों ने पुलिस को बताया कि शुभम सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था. वह नियमित रूप से रील्स बनाता था और इंस्टाग्राम व अन्य प्लेटफॉर्म पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे. परिजनों का दावा है कि उसके बढ़ते फॉलोअर्स और लोकप्रियता से कुछ स्थानीय युवक जलते थे और पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई. परिवार ने कहा कि शुभम की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि ईर्ष्या और सोशल मीडिया की लोकप्रियता से उपजी दुश्मनी का नतीजा है.



पुलिस ने गठित की 5 टीमें, जांच जारी

उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के बाद 5 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि मृतक के सोशल मीडिया एक्टिविटी और रील्स बनाने की बात की जांच की जा रही है. अगर फॉलोअर्स या रील्स से जुड़ी कोई पुरानी रंजिश सामने आती है, तो उस दिशा में भी गहन छानबीन होगी. अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा.

इलाके में दहशत, लोग मांग रहे सुरक्षा

इस घटना से उद्योग नगर और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग और परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता अब युवाओं के लिए खतरा बनती जा रही है. परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो और युवाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए.



सोशल मीडिया की चमक और अंधेरा

यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया की चकाचौंध और उससे जुड़े जोखिमों को उजागर करती है. जहां एक तरफ रील्स और कंटेंट क्रिएशन युवाओं को लोकप्रिय बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ईर्ष्या, जलन और रंजिश भी बढ़ा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई सुराग या जानकारी है, तो तुरंत सूचित करें.



