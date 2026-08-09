/एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

Rajasthan Crime News: उधारी के पैसे वापस मांगना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसे रास्ते से हटाने की कथित साजिश रच दी गई. कोटा के भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र में 2.29 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर हत्या की साजिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में साजिशकर्ता बताए जा रहे पति-पत्नी और कथित तौर पर सुपारी लेने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हत्या के लिए 50 हजार रुपए की सुपारी देने की बात सामने आई है. मामले में एक ऑडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगी, जिसने पूरी साजिश की परतें खोलने में अहम भूमिका निभाई.



उधारी के 2.29 लाख रुपए को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार फरियादी मनोज सक्सेना ने अपने परिचित आशीष सिंह राठौड़ को 2.29 लाख रुपए उधार दिए थे. काफी समय बीतने के बाद जब मनोज ने अपनी रकम वापस मांगी तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा. आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर मनोज को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगीं. मामला सिर्फ धमकी तक नहीं रुका और कथित तौर पर मनोज की हत्या की योजना बनाई गई. पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आशीष की पत्नी शैवाली सिंह ने मनोज को रास्ते से हटाने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले आशीष उर्फ चव्वनी से संपर्क किया.

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50 हजार रुपए की दी गई कथित सुपारी

जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या के लिए कथित तौर पर 50 हजार रुपए की सुपारी तय की गई थी. पुलिस ने इस मामले में आशीष सिंह राठौड़, उसकी पत्नी शैवाली सिंह और आशीष उर्फ चव्वनी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक तीनों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है. मामले में सामने आए तथ्यों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है और हत्या की साजिश से जुड़े हर पहलू को खंगाला जा रहा है.

एक ऑडियो क्लिप ने खोल दिया पूरा राज

इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी एक ऑडियो क्लिप बनी. पुलिस के हाथ लगी इस रिकॉर्डिंग से कथित हत्या की साजिश से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले. ऑडियो क्लिप की जांच के बाद पुलिस ने संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई और कार्रवाई शुरू की. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ लिया. यही ऑडियो क्लिप पुलिस की जांच में ऐसा सुराग बनी, जिसने महज 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई.



24 घंटे में पुलिस ने तीनों को दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देशन और थानाधिकारी रामबिलास मीणा के नेतृत्व में टीम ने जांच आगे बढ़ाई. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू करने के साथ ही मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी जुटाई. जांच के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से कथित हत्या की साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले ही रोकने में सफलता मिलने का दावा किया गया है.



चार मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव भी जब्त की है. इन उपकरणों में मौजूद डेटा की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के बीच किस तरह की बातचीत हुई थी और कथित हत्या की साजिश को लेकर कौन-कौन लोग संपर्क में थे. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच से मामले में और भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.



पुलिस खंगाल रही साजिश की पूरी कड़ी

फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच का मुख्य फोकस कथित सुपारी, पैसों के लेनदेन, ऑडियो क्लिप और आरोपियों के आपसी संपर्क पर है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित हत्या की साजिश कब से चल रही थी और इसके पीछे पूरी योजना क्या थी. साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था.



2.29 लाख रुपए की उधारी से शुरू हुआ विवाद कथित हत्या की साजिश तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ऑडियो क्लिप से मिले सुराग ने इस प्लान को समय रहते बेनकाब कर दिया. मामले में आगे की जांच के बाद ही साजिश की पूरी तस्वीर साफ होगी.

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