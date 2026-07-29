/नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

Minor Rape Case: कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम-3 ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. अदालत के इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.



शादी समारोह से लापता हुई थी नाबालिग

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने कोटा ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 17 मई को एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी. 23 मई की रात करीब 10:30 बजे वह समारोह स्थल से अचानक लापता हो गई. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.



जांच में आरोपी की भूमिका आई सामने

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों से साक्ष्य जुटाए. जांच में सामने आया कि जिस समय नाबालिग बालिका लापता हुई, उसी समय आरोपी युवक भी अपने घर से गायब था. पुलिस ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. जांच पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ अपहरण तथा दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया.



पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सख्त सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों का परीक्षण किया. सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता/तत्कालीन लागू प्रावधानों के तहत अपहरण (धारा 363) के अपराध में 3 वर्ष के कारावास तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(1)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.



बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश

कोर्ट के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है. पोक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है. इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नाबालिगों के विरुद्ध गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध होने पर अदालतें कठोर दंड देने से पीछे नहीं हटतीं.



पुलिस जांच और अभियोजन की भूमिका रही अहम

इस मामले में पुलिस की जांच, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन और अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है, वहीं यह फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानून की सख्ती का भी संदेश देता है.

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