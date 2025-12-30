कोटा में साल 2025 में घटे ये बड़े हादसे, जिससे दहल उठा था पूरा जिला!

Kota Year Ender 2025: साल 2025 कोटा के लोगों के लिए कई ऐसे जख्म छोड़ गया, जिन्हें भर पाना आसान नहीं होगा. इस वर्ष घटित कुछ हादसे और वारदातें केवल सुर्खियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. कहीं मासूम जिंदगियां असमय बुझ गईं, तो कहीं घरों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं. इन घटनाओं ने शहर को भीतर तक हिला दिया और कोटावासी सालों तक इनकी यादों से उबर नहीं पाएंगे.

कभी एक फ्लैट में दम घुटने से दो बाल कलाकार भाइयों की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया, तो कभी एक ही परिवार की दो हत्याओं ने रिश्तों की नींव तक हिला दी. रोडवेज बस में लगी आग ने सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए, वहीं चालान से नाराज एक ट्रेलर चालक ने परिवहन विभाग के अधिकारी की जान लेकर कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया. 2025 की ये घटनाएं कोटा के इतिहास में ऐसे अध्याय बन गईं, जिन्हें शहर कभी भूल नहीं पाएगा.

8 नवंबर 2025 - कोटा डबल मर्डर केस

आरकेपुरम थाना क्षेत्र में 8 नवंबर 2025 को सामने आई डबल मर्डर की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया. 32 वर्षीय ज्योति वैष्णव और उनकी 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस वारदात का खुलासा तब हुआ, जब ज्योति का पति घर लौटा और दोनों को अचेत अवस्था में पाया. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचीं. शुरुआती जांच में ही हत्या की पुष्टि हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए. पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए आरोपियों की पहचान की और कुछ ही समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया.

27 सितंबर 2025 - फ्लैट में आग लगने से दो सगे भाइयों की मौत

27 सितंबर 2025 को आरकेपुरम थाना क्षेत्र स्थित दीपश्री अपार्टमेंट में हुई आग की घटना कोटा के सबसे दर्दनाक हादसों में शामिल हो गई. बी-ब्लॉक के चौथे माले पर स्थित फ्लैट नंबर 403 में अचानक आग लग गई. आग और धुएं की चपेट में आकर दो सगे भाई शौर्य और वीर की दम घुटने से मौत हो गई. घटना के समय दोनों बच्चे फ्लैट के अंदर थे. उनके पिता जितेंद्र शर्मा जब मौके पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और बच्चों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था. बाद में जब दरवाजा खोला गया, तब इस भयावह हादसे का पता चला. इस घटना ने न केवल परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे शहर को गहरे सदमे में डाल दिया.

21 सितंबर 2025 - चलती रोडवेज बस में लगी आग

21 सितंबर 2025 को अजमेर से कोटा आ रही राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई. केशवरायपाटन चौराहे से आगे बढ़ते ही बस के गियर बॉक्स से धुआं उठने लगा. स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस रोक दी और सूझबूझ दिखाते हुए करीब 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया. चालक और परिचालक ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसने रोडवेज बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

4 मई 2025 - चालान से नाराज ट्रेलर चालक ने आरटीओ इंस्पेक्टर को कुचला

4 मई 2025 को कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर मंडाना क्षेत्र के गोपालपुरा माताजी टोल प्लाजा के पास एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. चालान काटे जाने से नाराज एक ट्रेलर चालक ने जानबूझकर ट्रेलर चढ़ाकर आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश बरवाल की हत्या कर दी. फ्लाइंग स्क्वॉड ने ट्रेलर चालक की फोटो लेकर चालान बनाया था. कुछ देर बाद चालक वापस लौटा और सड़क किनारे खड़े इंस्पेक्टर को बेरहमी से कुचल दिया. इस दौरान परिवहन विभाग की गाड़ी को भी टक्कर लगी, जिससे चालक घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी.

5 जून 2025 - बैंक में करोड़ों की ठगी करने वाली बैंककर्मी

5 जून 2025 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित आईसीआईसीआई बैंक की श्रीरामनगर शाखा में बड़ा घोटाला सामने आया. बैंक में कार्यरत महिला कर्मचारी साक्षी गुप्ता ने बुजुर्ग खाताधारकों को निशाना बनाते हुए 41 लोगों के 110 खातों से करीब 4.58 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की. आरोपी ने ‘म्यूचुअल एफडी’ लिंक का गलत इस्तेमाल कर रकम निकाली और उसे शेयर बाजार में लगा दिया, जहां भारी नुकसान हो गया. बैंक की आंतरिक जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को उसकी बहन की शादी के दौरान गिरफ्तार किया.

19 मार्च 2025 - महिला की हत्या के बाद साथ सो रहे भांजे पर भी हमला

भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के तेलघर हुसैनी नगर में 19 मार्च 2025 की रात एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई. रात करीब 2:30 बजे सुमित्रा बाई अपने भांजे अरविंद के साथ सो रही थीं. इसी दौरान एक अज्ञात बदमाश खिड़की के रास्ते घर में घुसा और महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. महिला की चीख सुनकर भांजा जाग गया, तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

6 जून 2025 - मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार

6 जून 2025 को कैथूनीपोल थाना क्षेत्र के पाटनपोल इलाके में मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया. गैंगस्टर शिवराज सिंह और उसके साथियों पर आरोप था कि उन्होंने महाप्रभुजी मंदिर की अर्जुनपुरा स्थित जमीन हड़पने की नीयत से पुजारी को धमकाया. पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

सरकारी प्रोजेक्ट्स और विकास की दिशा

हालांकि 2025 कोटा के लिए दर्द और आघात लेकर आया, लेकिन इसी साल कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने भविष्य को लेकर उम्मीद भी जगाई. राज्य सरकार ने कोटा के लिए 1507 करोड़ रुपये की लागत से एयरपोर्ट विकास, 150 करोड़ का विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, साइंस सेंटर में इनोवेशन हब, टॉय पार्क और कोटा बैराज पर पीपीपी मोड में वॉटर स्पोर्ट्स जैसी योजनाओं की घोषणा की. इन परियोजनाओं का मकसद कोटा को सिर्फ कोचिंग सिटी नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन का मजबूत केंद्र बनाना है. आने वाले वर्षों में यदि ये योजनाएं जमीन पर उतरीं, तो कोटा के लिए यह बदलाव और नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती हैं.

