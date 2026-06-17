/26 साल की उम्र में 31 मुकदमे दर्ज, कांड ऐसे कि पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम, सलमान कुरैशी उर्फ शफीक अरेस्ट

Kota Crime News: कोटा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी सलमान कुरैशी उर्फ शफीक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एक दिन पहले ACJM-1 कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए. सलमान कुरैशी कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर कच्ची बस्ती का निवासी है और उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों का लंबा रिकॉर्ड दर्ज है.



26 साल की उम्र में दर्ज हैं 31 आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महज 26 वर्ष की उम्र में सलमान कुरैशी के खिलाफ करीब 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें मारपीट, धमकी, रंगदारी, अवैध वसूली और अन्य गंभीर अपराध शामिल बताए जा रहे हैं. लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और फरारी के चलते पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

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साइकिल स्टैंड संचालक से मांगी थी रंगदारी

पुलिस के अनुसार जनवरी महीने में आरोपी सलमान कुरैशी ने एक साइकिल स्टैंड संचालक इलियास को धमकाते हुए हर महीने 50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की थी. रंगदारी नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी.



लंबे समय से पुलिस की रडार पर था आरोपी

सलमान कुरैशी का नाम कोटा शहर के सक्रिय अपराधियों में शामिल रहा है. कई मामलों में वांछित होने के कारण पुलिस लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. फरार रहने के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए. आखिरकार आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.



अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी

कोटा पुलिस का कहना है कि जिले में सक्रिय अपराधियों और वांछित बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और रंगदारी जैसी घटनाओं में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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