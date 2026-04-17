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40 टिकट पर 75 यात्री थे सवार, खचाखच भरी बस पलटने से 3 की मौत 35 घायल

kota bus accident: कोटा बाईपास पर हरे कृष्णा मंदिर के पास हुए भीषण बस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक यात्री घायल हो गए.  हादसे में तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है और शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 17, 2026, 12:21 PM|Updated: Apr 17, 2026, 12:21 PM
40 टिकट पर 75 यात्री थे सवार, खचाखच भरी बस पलटने से 3 की मौत 35 घायल
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Kota News: कोटा बाईपास पर हरे कृष्णा मंदिर के समीप हुए भीषण बस हादसे की जांच तेज हो गई है. तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस में क्षमता से कहीं अधिक यात्री सवार थे, जिसके कारण हादसा और भी घातक साबित हुआ. बस में कुल 70 से 75 यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जबकि बस के पास केवल 40 टिकट ही मिले हैं.


पोस्टमार्टम पूरा, शव परिजनों को सुपुर्द
हादसे में जान गंवाने वाले तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है. मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है. तीनों शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. घायलों में 35 से अधिक लोग शामिल हैं, जिनमें से 3-4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. इनका इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चल रहा है.


बस में खचाखच भरे थे यात्री
यात्रियों के अनुसार बस पूरी तरह ठूंस-ठूंस कर भरी हुई थी. दो लोगों की स्लीपर बर्थ पर चार-पांच लोग बैठे हुए थे. गैलरी और केबिन में भी क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे. एक यात्री ने बताया कि केबिन में अकेले छह लोग बैठे हुए थे. बस की ओवरलोडिंग को हादसे का बड़ा कारण माना जा रहा है.

पुलिस जांच में जुटी, सभी पहलुओं पर हो रही तहकीकात
आरके पुरम थाना पुलिस हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाने में जुटी हुई है. थानाधिकारी संतोष चंद्रावत ने बताया कि बस में लगभग 75 यात्री सवार थे. मृतक किशन की बहन पूजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सभी संभावनाओं ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्राइवर की लापरवाही और बस की तकनीकी खराबी पर जांच कर रही है.


हादसे के बाद मचा अफरा-तफरी का माहौल
हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बस में सवार यात्रियों का सामान बिखर गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया. सुबह से यात्रियों को उनका सामान लौटाया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन कोटा पहुंच गए और मृतकों के शवों को देखकर रो-रोकर बुरा हाल हो गया.


परिवारों में मचा कोहराम
मृतकों में शामिल धर्मेंद्र की पत्नी भी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और बस ऑपरेटर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बस को जानबूझकर ओवरलोड किया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.पुलिस ने हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर दी है. ड्राइवर की तलाश जारी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग सामने आ रही है. कोटा प्रशासन ने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

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