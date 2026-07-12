Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत कोटा में लगेंगे 3.87 लाख पौधे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे शुभारंभ

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत कोटा में लगेंगे 3.87 लाख पौधे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे शुभारंभ

Kota News: राजस्थान सरकार के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कोटा जिले में शिक्षा विभाग 3.87 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू करेगा. इसके तहत जिले के छह ब्लॉकों के 1055 राजकीय विद्यालयों में पौधारोपण किया जाएगा. अभियान का शुभारंभ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 12, 2026, 06:49 PM|Updated: Jul 12, 2026, 06:49 PM
"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत कोटा में लगेंगे 3.87 लाख पौधे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे शुभारंभ
Image Credit: Madan DilawarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान सरकार के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक), कोटा के कार्यालय परिसर से जिलेव्यापी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा. शिक्षा विभाग द्वारा कोटा जिले के छहों ब्लॉकों के समस्त 1055 राजकीय विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

मदन दिलावर होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा रामचरण मीणा करेंगे. इस अवसर पर जिला शिक्षा कार्यालय परिसर के तीनों और 51 औषधीय, फलदार एवं फूलदार पौधे लगाए जाएंगे. प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग कर उसके संरक्षण, नियमित अनुश्रवण एवं दीर्घकालीन देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक शिक्षा श्रीमती आशा मंडावत, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रूप नारायण मालव सहायक निदेशक रूपेश कुमार सिंह, सीबीईओ कोटा नवीन कुमारी, सीबीईओ लाड़पुरा ममता चौधरी, एडीपीसी नवल कुमार महावर सहित शिक्षा विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यालयीन कार्मिक उपस्थित रहेंगे.

लगाए गए पौधे की जियो टैगिंग कर नियमित निगरानी की जाएगी

जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग को कोटा जिले के छह ब्लॉकों इटावा 51100, खैराबाद 71100, कोटा शहर 109100, लाड़पुरा 51100, सांगोद 55100, सुल्तानपुर 51100, कुल 3,87,600 पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए सभी विद्यालयों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा तथा लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग कर उसके संरक्षण एवं नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि पौधे सुरक्षित रहकर भविष्य में विशाल वृक्ष बन सकें.

उन्होंने कहा कि "एक पेड़ मां के नाम" अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है. उन्होंने सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन से इस जनअभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

2030 तक बदल जाएगी राजस्थान की तस्वीर! टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार का बड़ा प्लान

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

अकेले शुरू हुई सफाई मुहिम से बदली झील की तस्वीर, 40 दिनों में जन-आंदोलन बना पर्यावरण मिशन

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

अब बस में खतरा नहीं! झुंझुनूं रोडवेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए पैनिक बटन

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

डीडवाना में पुठ फेरे से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर

झुंझुनूं में बदमाशों ने चाय की दुकान में घुसाई पिकअप, सब कुछ तहस-नहस

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

TAGS:
Kota News
Rajasthan news
madan dilawar

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत कोटा में लगेंगे 3.87 लाख पौधे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे शुभारंभ
Kota News
2
Deedwana news
3
Rajasthan crime
4
Rajasthan crime
5
Rajasthan news