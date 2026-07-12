/"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत कोटा में लगेंगे 3.87 लाख पौधे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे शुभारंभ

Kota News: राजस्थान सरकार के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक), कोटा के कार्यालय परिसर से जिलेव्यापी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा. शिक्षा विभाग द्वारा कोटा जिले के छहों ब्लॉकों के समस्त 1055 राजकीय विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

मदन दिलावर होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा रामचरण मीणा करेंगे. इस अवसर पर जिला शिक्षा कार्यालय परिसर के तीनों और 51 औषधीय, फलदार एवं फूलदार पौधे लगाए जाएंगे. प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग कर उसके संरक्षण, नियमित अनुश्रवण एवं दीर्घकालीन देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक शिक्षा श्रीमती आशा मंडावत, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रूप नारायण मालव सहायक निदेशक रूपेश कुमार सिंह, सीबीईओ कोटा नवीन कुमारी, सीबीईओ लाड़पुरा ममता चौधरी, एडीपीसी नवल कुमार महावर सहित शिक्षा विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यालयीन कार्मिक उपस्थित रहेंगे.

लगाए गए पौधे की जियो टैगिंग कर नियमित निगरानी की जाएगी

जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने बताया कि शिक्षा विभाग को कोटा जिले के छह ब्लॉकों इटावा 51100, खैराबाद 71100, कोटा शहर 109100, लाड़पुरा 51100, सांगोद 55100, सुल्तानपुर 51100, कुल 3,87,600 पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए सभी विद्यालयों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा तथा लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग कर उसके संरक्षण एवं नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि पौधे सुरक्षित रहकर भविष्य में विशाल वृक्ष बन सकें.

उन्होंने कहा कि "एक पेड़ मां के नाम" अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है. उन्होंने सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आमजन से इस जनअभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया.