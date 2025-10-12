Zee Rajasthan
मंत्री हीरालाल नागर के काफिले के सामने आया 5 साल का बच्चा! हादसे में पांच लोग घायल

Rajasthan News: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में चल रही एक बोलेरो कार रविवार शाम को दुर्घटना की शिकार हो गई. दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए हैं.

Published: Oct 12, 2025, 11:05 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 11:05 PM IST

मंत्री हीरालाल नागर के काफिले के सामने आया 5 साल का बच्चा! हादसे में पांच लोग घायल

Rajasthan News: राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में चल रही एक बोलेरो कार रविवार शाम को दुर्घटना की शिकार हो गई. दुर्घटना में पांच जने घायल हुए हैं. मंत्री हीरालाल नागर ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाकर इलाज की पुख्ता व्यवस्था कराई है.

उल्लेखनीय है कि मंत्री हीरालाल नागर रविवार को सुबह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ होने वाली मीटिंग में भाग लेने के लिए जयपुर जा रहे थे. इसी बीच टोंक में गोपीपुरा के निकट हादसा हो गया.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा से जयपुर जा रहे थे, उनके ठीक पीछे एस्कॉर्ट में चल रही बोलेरो कार के आगे अचानक बच्चा आ गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई. कार में सवार तीन पुलिसकर्मी और चालक घायल हुए हैं. जबकि घायल बच्चे को कोटा रेफर किया गया है.

हादसे के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहीं जिला कलेक्टर और एसपी से बात कर उनके इलाज और अन्य व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए. साथ ही 5 वर्षीय बालक हिमांशु धाकड़ को रेफर किए जाने के बाद कोटा एमबीएस अस्पताल में अधीक्षक को फोन कर सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

साथ ही ऊर्जा मंत्री के कार्यालय का स्टाफ भी एमबीएस अस्पताल में पहुंच गया. टोंक से बालक के कोटा पहुंचने पर स्वयं अस्पताल अधीक्षक ने खड़े रहकर बच्चे का इलाज करवाया. फिलहाल बालक अस्पताल में भर्ती है. घटना में सहायक उप निरीक्षक मुंशी राम, पुलिस कर्मी रामदयाल, रामदयाल गंगाराम और चालक मनराज गुर्जर भी घायल हुए हैं.

