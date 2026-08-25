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कोटा के तिलक स्कूल में शिक्षक की दबंगई, 5वीं के मासूम की बेरहमी से पिटाई, प्रिंसिपल बोले- छोटी-मोटी चोट

Kota News: कोटा के रंगबाड़ी स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5 के 10 वर्षीय छात्र से शिक्षक पर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है. परिजनों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 25, 2026, 02:46 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 02:46 PM IST
कोटा के तिलक स्कूल में शिक्षक की दबंगई, 5वीं के मासूम की बेरहमी से पिटाई, प्रिंसिपल बोले- छोटी-मोटी चोट
Image Credit: शिक्षा विभाग ने मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए.

Kota News: राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा से एक निजी स्कूल में 10 वर्षीय छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. रंगबाड़ी स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र अक्ष के साथ 24 अगस्त को एक शिक्षक द्वारा मारपीट करने, गाली-गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है. घटना के बाद बच्चे के परिजनों के साथ-साथ स्कूल के दूसरे विद्यार्थियों और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल बताया जा रहा है.

पीड़ित छात्र की मां रेखा का आरोप है कि शिक्षक ने उनके बेटे को बिना किसी बड़ी वजह के बेरहमी से पीटा. उनका कहना है कि घटना के बाद बच्चा घर पहुंचकर रोने लगा और काफी डरा हुआ था. परिजनों ने स्कूल पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की.

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छात्र ने बताई घटना, स्कूल जाने से लग रहा डर

पीड़ित छात्र अक्ष के अनुसार, शिक्षक ने उसे काफी तेज मारा और गंदी गालियां दीं. छात्र का कहना है कि मारपीट के दौरान उसे काफी दर्द हुआ और वह डर गया. आरोप है कि शिक्षक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी भी दी.

घटना के बाद बच्चे के व्यवहार को लेकर परिवार चिंतित है. छात्र ने बताया कि अब उसे स्कूल जाने में डर लग रहा है. परिजनों का कहना है कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और ऐसी घटना को किसी भी स्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता.

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

घटना के बाद जब परिजन स्कूल पहुंचे तो उन्होंने स्कूल निदेशक मोहित गौतम से संपर्क करने की कोशिश की. परिजनों के मुताबिक, निदेशक ने शहर से बाहर होने की बात कही और उन्हें कार्यवाहक प्रिंसिपल से संपर्क करने के लिए कहा.

परिजनों का आरोप है कि कार्यवाहक प्रिंसिपल ने बच्चे को लगी चोट और पूरी घटना को गंभीरता से लेने के बजाय इसे छोटी-मोटी बात बताकर मामले को टालने का प्रयास किया. इस रवैये को लेकर परिवार में नाराजगी है.

स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

इस मामले के साथ स्कूल की कथित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. डिजिटल मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में स्कूल परिसर में आवारा मवेशियों और कुत्तों के घूमने की बात सामने आने का दावा किया गया है.

इसके अलावा स्कूल के पास वैध फायर एनओसी नहीं होने और आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के आरोप भी लगाए गए हैं. स्थानीय निवासियों और कुछ अभिभावकों ने विद्यालय के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाते हुए इसे बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक बताया है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश की कही बात

कोटा के जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने कहा कि मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आ चुका है. उनके अनुसार किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ शारीरिक मारपीट या गाली-गलौज की अनुमति नहीं है.

उन्होंने बताया कि संबंधित विद्यालय के खिलाफ जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जांच में शिक्षक या स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है.

राजनीतिक रसूख के आरोपों से बढ़ा विवाद

मामले में कुछ अभिभावकों की ओर से स्कूल संचालक पर राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक पहुंच के जरिए मामले को दबाने का आरोप भी लगाया गया है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. स्कूल प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

फिलहाल शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि घटना में वास्तविक रूप से क्या हुआ और जिम्मेदारी किसकी बनती है. इस घटना ने एक बार फिर निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों के व्यवहार और शिकायतों पर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिभावक अब मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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