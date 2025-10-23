पीपल्दा में गोवर्धन पूजा के दौरान हादसा, ट्रैक्टर स्टार्ट होने से एक की मौत, दो घायल

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के पीपल्दाकला के भैरूपुरा में गोवर्धन पूजा के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. घटना तब हुई जब ग्रामीणों द्वारा पूजा के बाद ट्रैक्टर की पूजा की जा रही थी और उसी समय ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया. पुलिस एवं परिजनों के मुताबिक, दुर्घटना में घायल और मृतक सभी उसी क्षेत्र के निवासी हैं.
Kota News: पीपल्दाकला के भैरूपुरा में गोवर्धन पूजा के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. घटना तब हुई जब ग्रामीणों द्वारा पूजा के बाद ट्रैक्टर की पूजा की जा रही थी और उसी समय ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया. पुलिस एवं परिजनों के मुताबिक, दुर्घटना में घायल और मृतक सभी उसी क्षेत्र के निवासी हैं.
भैरूपुरा निवासी बाबूलाल बैरवा के घर पर आयोजित गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम चल रहा था. बताया जाता है कि पूजा-पाठ संपन्न हो चुका था और लोग आरती की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच कुछ छोटे बच्चे खेलते-खेलते ट्रैक्टर के पास पहुंच गए और वह अनजाने में ट्रैक्टर को स्टार्ट कर बैठे. अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर वहां खड़े लोगों के ऊपर चढ़ गया.
पल भर में हो गया हादसा
इस हादसे में 50 वर्षीय शंकर लाल बैरवा, पुत्र रामदेव जो भैरूपुरा के ही निवासी थे, की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मेडिकल सहायता के लिए प्रयास किए और घायल दोनों व्यक्तियों को इटावा अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में ट्रैक्टर मालिक बाबूलाल की पत्नी 55 वर्षीय द्वारका बाई और परिजनों के अनुसार उनका बेटा 26 वर्षीय मुकेश शामिल हैं. इटावा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर अवस्था के कारण कोटा रेफर कर दिया गया है.
पुलिस ने दी यह जानकारी
इटावा थाने के एएसआई कमल प्रकाश मीना ने बताया कि मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है और घटना के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है. पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है.
इस दुखद घटना से भैरूपुरा और आस-पास के इलाकों में शोक छा गया है. परिजन व ग्रामीण अब घटना की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और पुलिस निवेश कर रही हैं कि छोटे बच्चों की पहुंच से ऐसे भारी उपकरणों को दूर रखा जाए ताकि भविष्य में इसी तरह के हादसे रोके जा सकें.
