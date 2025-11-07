मीणा ने SDM को जमकर लगाई लताड़, कहा- 'शर्म आनी चाहिए', किसानों के सम्मान को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल का जोर

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के इटावा उपखंड में अतिवृष्टि से सोयाबीन व धान फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेसी विधायक चेतन पटेल पीपल्डा ने धरना व उसके बाद आमरण अनशन शुरू किया था. सैकड़ों किसानों के साथ चले इस आंदोलन ने प्रशासन को हिला दिया.

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इटावा एसडीएम के रवैये पर तीखा प्रहार किया, उन्हें शर्मसार ठहराते हुए कहा कि दूसरे दल के विधायक होने से क्या फर्क पड़ता है—वे सबसे पहले जनप्रतिनिधि हैं. लंबी वार्ता के बाद मुआवजे की लिखित सहमति मिलने पर विधायक पटेल ने गुरुवार को अपना 7 दिवसीय अनशन तोड़ दिया. 45 दिनों में मुआवजा व फसल बीमा क्लेम दिलाने का आश्वासन मिला, जिससे किसानों में उत्साह है.

एसडीएम पर कृषि मंत्री का हमला: 'शर्म आनी चाहिए

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इटावा एसडीएम के व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, "एसडीएम को अपनी कुर्सी छोड़कर तुरंत बाहर आना चाहिए था. विधायक दूसरे दल के हैं तो क्या, वे जनप्रतिनिधि हैं. उनका सम्मान न सही तो किसानों का तो रखना चाहिए था." मीणा ने चेतावनी दी कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिकायत करेंगे और अधिकारियों का रवैया सुधारने की मांग करेंगे. मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को धरना स्थल भेजा, जिससे वार्ता तेज हुई. मीणा ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए मुआवजा प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए.

धरना से अनशन तक का सफर

पीपल्डा विधानसभा क्षेत्र के इटावा में जुलाई-अगस्त की भारी बारिश से किसानों की सोयाबीन व धान की फसलें बर्बाद हो गईं. मुआवजे की मांग को लेकर विधायक चेतन पटेल ने 31 अक्टूबर को इटावा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया. जब अधिकारियों ने मुलाकात नहीं की, तो 1 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठ गए. सैकड़ों किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ डटे रहे. पटेल ने कहा, "किसानों का दर्द हमारा दर्द है. सरकार मुआवजा देगी ही." आंदोलन के दौरान स्थानीय स्तर पर भारी समर्थन मिला, लेकिन एसडीएम के उदासीन रवैये ने विवाद बढ़ाया.

45 दिनों में मुआवजा, किसानों में खुशी की लहर

लंबी चर्चा के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि 45 दिनों में फसल क्षति का मुआवजा व बीमा क्लेम वितरित किया जाएगा. एसडीएम हटाने की मांग पर भी विचार की बात कही गई. विधायक पटेल ने जूस पिलाकर अनशन तोड़ा, जबकि कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया.

पटेल ने कहा, "यह किसानों की जीत है. सरकार ने उनकी पीड़ा सुनी." आंदोलन से प्रभावित 500 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. अब विभाग सर्वे तेज करेगा. इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं.

