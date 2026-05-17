/कोटा प्रसूता मौतों के मामले में AIIMS दिल्ली-जोधपुर की टीम ने कोटा अस्पतालों का किया निरीक्षण, 6 घंटे चला मेडिकल ऑडिट

AIIMS Expert Committee: कोटा के जेके लोन और नए अस्पताल में प्रसूताओं की मौत व किडनी फेल्योर के संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित एम्स (दिल्ली व जोधपुर) की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी ने शनिवार को 6 घंटे का सघन निरीक्षण किया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई इस टीम का नेतृत्व डॉ. रीता माहे ने किया.

​कमेटी ने मरीजों की एंट्री-टू-डिस्चार्ज टाइमलाइन, आईसीयू, लेबर रूम प्रोटोकॉल, ओटी हाइजीन और ड्रग चार्टिंग की बारीक क्लिनिकल जांच की. टीम ने दवाओं के लॉट, नर्सिंग ड्यूटी रजिस्टर और मेडिकल हिस्ट्री के दस्तावेज जब्त किए हैं. प्रशासनिक और ढांचागत कमियों को रेखांकित करती यह विस्तृत रिपोर्ट अगले 2-3 दिनों में केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे मौतों के वास्तविक कारणों (संभावित सेप्सिस या मेडिकल लापरवाही) का खुलासा हो सकेगा.

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कोटा मातृ मृत्यु मामला: एम्स की हाई-लेवल कमेटी ने शुरू की प्रशासनिक व क्लिनिकल ऑडिट

​कोटा (राजस्थान): कोटा के जेके लोन और नए अस्पताल में प्रसूताओं की मौत व किडनी फेल्योर के संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित एम्स (दिल्ली व जोधपुर) की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी ने शनिवार को 6 घंटे का सघन निरीक्षण किया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई इस टीम का नेतृत्व डॉ. रीता माहे ने किया.

​कमेटी ने मरीजों की एंट्री-टू-डिस्चार्ज टाइमलाइन, आईसीयू, लेबर रूम प्रोटोकॉल, ओटी हाइजीन और ड्रग चार्टिंग की बारीक क्लिनिकल जांच की. टीम ने दवाओं के लॉट, नर्सिंग ड्यूटी रजिस्टर और मेडिकल हिस्ट्री के दस्तावेज जब्त किए हैं. प्रशासनिक और ढांचागत कमियों को रेखांकित करती यह विस्तृत रिपोर्ट अगले 2-3 दिनों में केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे मौतों के वास्तविक कारणों (संभावित सेप्सिस या मेडिकल लापरवाही) का खुलासा हो सकेगा.

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