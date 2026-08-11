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टिफिन देने वाले पड़ोसी ने सुनाया स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा से आखिरी मुलाकात का भावुक किस्सा, कहा- इसके बाद सीधे शहादत की खबर आई

Ajay Ahuja kargil Hero: कारगिल युद्ध के वीर शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कोटा में हुई आखिरी मुलाकात का भावुक किस्सा सामने आया है. पड़ोसी सुबोध बल्दुआ ने बताया कि ड्यूटी पर लौटते समय अजय अपना टिफिन घर भूल गए थे. आइए जानते हैं इस आर्टिकल में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का एक और किस्सा…

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published:Aug 11, 2026, 12:36 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 12:36 PM IST
टिफिन देने वाले पड़ोसी ने सुनाया स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा से आखिरी मुलाकात का भावुक किस्सा, कहा- इसके बाद सीधे शहादत की खबर आई
Image Credit: Ajay Ahuja kargil Hero

Operation safed safar: 15 अगस्त के मौके पर जब देश अपने वीर जवानों को याद करता है, तो कारगिल युद्ध के शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कहानी भी आंखें नम कर देती है. अजय आहूजा का कोटा से गहरा रिश्ता रहा. यहीं उनके परिवार का घर था और पड़ोसियों के साथ उनकी कई यादें आज भी जुड़ी हुई हैं. इन्हीं यादों में एक किस्सा ऐसा है, जिसे उनके पड़ोसी सुबोध बल्दुआ आज भी नहीं भूल पाए हैं. यह किस्सा अजय से हुई उनकी आखिरी मुलाकात का है.


छुट्टी खत्म हुई तो ड्यूटी पर लौट रहे थे अजय
कारगिल युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अजय आहूजा छुट्टियों पर कोटा आए हुए थे. छुट्टियां खत्म होने के बाद उन्हें वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था. वह ट्रेन से रवाना होने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. रवाना होने की जल्दी में अजय अपना खाने का टिफिन घर पर ही भूल गए. उस समय मोबाइल फोन का दौर नहीं था. अजय ने रास्ते में एक पीसीओ से घर पर फोन किया और अपनी मां को बताया कि टिफिन घर पर छूट गया है.

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Operation safed safar


मां का फोन आया और पड़ोसी टिफिन लेकर स्टेशन पहुंचे
अजय की मां श्यामा आहूजा ने पड़ोसी सुबोध बल्दुआ से स्टेशन जाकर टिफिन देने को कहा. सुबोध तुरंत टिफिन लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए. सुबोध के मुताबिक, उन्होंने स्टेशन पर अजय को टिफिन दिया. दोनों के बीच उस दौरान बातचीत भी हुई. तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है. सुबोध के लिए वह शाम आज भी एक ऐसी याद है, जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं सकते. अजय से विदा लेने के बाद वह वापस लौट आए और फिर अजय अपनी ड्यूटी पर चले गए.

Operation safed safar


इसके बाद सीधे आई शहादत की खबर
अजय आहूजा की इस मुलाकात के बाद हालात तेजी से बदल गए. मई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश को उनके शहीद होने की खबर मिली. कोटा की उस रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में भी मातम छा गया, जहां अजय का परिवार रहता था. सुबोध बल्दुआ बताते हैं कि स्टेशन पर टिफिन देने के बाद उन्हें क्या पता था कि अजय से वह उनकी आखिरी मुलाकात होगी. जिस व्यक्ति को उन्होंने कुछ समय पहले सामान्य बातचीत के बाद ड्यूटी के लिए विदा किया था, उसकी शहादत की खबर ने पूरी कॉलोनी को हिला दिया.

Operation safed safar

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पिता से भी था अजय का गहरा लगाव
सुबोध ने अजय के पारिवारिक जीवन से जुड़ी कई यादें भी साझा की हैं. अजय के पिता पी.एल. आहूजा रेलवे में कैशियर थे. बताया जाता है कि जब अजय छुट्टी पर कोटा आते थे तो पिता के साथ काफी समय बिताते थे. उनका घर और सुबोध बल्दुआ का घर एक-दूसरे से सटा हुआ था. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से पड़ोसी का रिश्ता था. अजय जब छुट्टी पर घर आते तो अपने पिता की खूब सेवा करते थे.

आज OTT पर फिर जिंदा हुईं अजय की यादें
कारगिल के इस वीर योद्धा की कहानी अब वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के जरिए एक बार फिर लोगों तक पहुंच रही है. सीरीज में अजय के जीवन और शहादत से जुड़े कई प्रसंगों को पर्दे पर दिखाया गया है. कोटा के उनके पुराने पड़ोसियों ने सीरीज में दिखाई गई कई चीजों को पहचान लिया. अजय का स्कूटर, परिवार से जुड़े दृश्य और उनकी शहादत के बाद के दृश्य लोगों को पुराने दिनों में ले गए.


15 अगस्त के मौके पर अजय आहूजा की यह कहानी सिर्फ एक शहीद की कहानी नहीं, बल्कि उस आखिरी मुलाकात की याद भी है, जिसमें एक पड़ोसी टिफिन लेकर स्टेशन पहुंचा था और उसे पता तक नहीं था कि वह अपने दोस्त और पड़ोसी को आखिरी बार विदा कर रहा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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