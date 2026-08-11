/टिफिन देने वाले पड़ोसी ने सुनाया स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा से आखिरी मुलाकात का भावुक किस्सा, कहा- इसके बाद सीधे शहादत की खबर आई

Operation safed safar: 15 अगस्त के मौके पर जब देश अपने वीर जवानों को याद करता है, तो कारगिल युद्ध के शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की कहानी भी आंखें नम कर देती है. अजय आहूजा का कोटा से गहरा रिश्ता रहा. यहीं उनके परिवार का घर था और पड़ोसियों के साथ उनकी कई यादें आज भी जुड़ी हुई हैं. इन्हीं यादों में एक किस्सा ऐसा है, जिसे उनके पड़ोसी सुबोध बल्दुआ आज भी नहीं भूल पाए हैं. यह किस्सा अजय से हुई उनकी आखिरी मुलाकात का है.



छुट्टी खत्म हुई तो ड्यूटी पर लौट रहे थे अजय

कारगिल युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अजय आहूजा छुट्टियों पर कोटा आए हुए थे. छुट्टियां खत्म होने के बाद उन्हें वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था. वह ट्रेन से रवाना होने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. रवाना होने की जल्दी में अजय अपना खाने का टिफिन घर पर ही भूल गए. उस समय मोबाइल फोन का दौर नहीं था. अजय ने रास्ते में एक पीसीओ से घर पर फोन किया और अपनी मां को बताया कि टिफिन घर पर छूट गया है.

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मां का फोन आया और पड़ोसी टिफिन लेकर स्टेशन पहुंचे

अजय की मां श्यामा आहूजा ने पड़ोसी सुबोध बल्दुआ से स्टेशन जाकर टिफिन देने को कहा. सुबोध तुरंत टिफिन लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए. सुबोध के मुताबिक, उन्होंने स्टेशन पर अजय को टिफिन दिया. दोनों के बीच उस दौरान बातचीत भी हुई. तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है. सुबोध के लिए वह शाम आज भी एक ऐसी याद है, जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं सकते. अजय से विदा लेने के बाद वह वापस लौट आए और फिर अजय अपनी ड्यूटी पर चले गए.

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इसके बाद सीधे आई शहादत की खबर

अजय आहूजा की इस मुलाकात के बाद हालात तेजी से बदल गए. मई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश को उनके शहीद होने की खबर मिली. कोटा की उस रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में भी मातम छा गया, जहां अजय का परिवार रहता था. सुबोध बल्दुआ बताते हैं कि स्टेशन पर टिफिन देने के बाद उन्हें क्या पता था कि अजय से वह उनकी आखिरी मुलाकात होगी. जिस व्यक्ति को उन्होंने कुछ समय पहले सामान्य बातचीत के बाद ड्यूटी के लिए विदा किया था, उसकी शहादत की खबर ने पूरी कॉलोनी को हिला दिया.

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पिता से भी था अजय का गहरा लगाव

सुबोध ने अजय के पारिवारिक जीवन से जुड़ी कई यादें भी साझा की हैं. अजय के पिता पी.एल. आहूजा रेलवे में कैशियर थे. बताया जाता है कि जब अजय छुट्टी पर कोटा आते थे तो पिता के साथ काफी समय बिताते थे. उनका घर और सुबोध बल्दुआ का घर एक-दूसरे से सटा हुआ था. दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से पड़ोसी का रिश्ता था. अजय जब छुट्टी पर घर आते तो अपने पिता की खूब सेवा करते थे.



आज OTT पर फिर जिंदा हुईं अजय की यादें

कारगिल के इस वीर योद्धा की कहानी अब वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के जरिए एक बार फिर लोगों तक पहुंच रही है. सीरीज में अजय के जीवन और शहादत से जुड़े कई प्रसंगों को पर्दे पर दिखाया गया है. कोटा के उनके पुराने पड़ोसियों ने सीरीज में दिखाई गई कई चीजों को पहचान लिया. अजय का स्कूटर, परिवार से जुड़े दृश्य और उनकी शहादत के बाद के दृश्य लोगों को पुराने दिनों में ले गए.



15 अगस्त के मौके पर अजय आहूजा की यह कहानी सिर्फ एक शहीद की कहानी नहीं, बल्कि उस आखिरी मुलाकात की याद भी है, जिसमें एक पड़ोसी टिफिन लेकर स्टेशन पहुंचा था और उसे पता तक नहीं था कि वह अपने दोस्त और पड़ोसी को आखिरी बार विदा कर रहा है.

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