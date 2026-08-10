/कोटा का वो बेटा, जो आसमान में आखिरी सांस तक लड़ता रहा... अजय आहूजा की कहानी पढ़कर नम हो जाएंगी आपकी आंखें

Squadron Leader Ajay Ahuja The Kargil Hero: 15 अगस्त आने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं. तिरंगा जब हवा में लहराएगा, देश जब आजादी का जश्न मनाएगा और हर तरफ राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देगी, तब राजस्थान के कोटा को अपने उस बेटे को जरूर याद करना चाहिए, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी.



नाम था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा

एक ऐसा नाम, जो शायद रोजमर्रा की खबरों में सुनाई नहीं देता. लेकिन जब 1999 का कारगिल युद्ध याद किया जाता है, जब ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी सामने आती है और जब भारतीय वायुसेना के शौर्य की बात होती है, तब अजय आहूजा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है.

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Squadron Leader Ajay Ahuja



आज उनकी कहानी फिर चर्चा में है. वजह है Netflix की नई वेब सीरीज 'Operation Safed Sagar', जो 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई है. सीरीज में अभिनेता सिद्धार्थ ने अजय आहूजा का किरदार निभाया है. Netflix के मुताबिक यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के 'Golden Arrows' स्क्वाड्रन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है. लेकिन यह कहानी किसी अभिनेता की नहीं है. यह कहानी कोटा के उस बेटे की है, जिसने अपने साथी पायलट को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की.

कोटा में जन्मा वो लड़का, जिसे आसमान से प्यार था

अजय आहूजा का जन्म 22 मई 1963 को राजस्थान के कोटा में हुआ था. सैन्य रिकॉर्ड की जानकारी के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण लिया और 1985 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए. वह सिर्फ एक जांबाज फाइटर पायलट नहीं थे. उनके साथ काम करने वाले उन्हें एक शांत स्वभाव वाले, धैर्यवान और अच्छे प्रशिक्षक के रूप में भी याद करते हैं.

Squadron Leader Ajay Ahuja

उन्होंने MiG-21 और MiG-23 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाया. उनके पास 1,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था और वे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रहे. 1999 में वह नंबर 17 स्क्वाड्रन यानी Golden Arrows के फ्लाइट कमांडर थे. यह स्क्वाड्रन कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण हवाई अभियानों में शामिल था. यानी कोटा में जन्मा एक बच्चा बड़ा हुआ, आसमान को अपना घर बनाया और फिर एक दिन उसी आसमान में देश की रक्षा करते हुए इतिहास लिख गया.

27 मई 1999... वो दिन जिसे देश कभी नहीं भूल सकता

कारगिल युद्ध अपने चरम पर था. भारतीय सेना पहाड़ों पर दुश्मन से मुकाबला कर रही थी और भारतीय वायुसेना भी ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर नजर रख रही थी.



27 मई 1999

अजय आहूजा एक फोटो रिकॉनिसेंस मिशन पर उड़ान भरने वाले थे. इसी दौरान खबर आई कि भारतीय वायुसेना के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के. नचिकेता का MiG-27 तकनीकी समस्या के कारण नीचे जा गिरा और उन्हें विमान से इजेक्ट करना पड़ा. अब अजय के सामने दो रास्ते थे. एक रास्ता उन्हें सुरक्षित बेस तक ले जाता था. दूसरा रास्ता उन्हें उस इलाके में ले जा रहा था, जहां दुश्मन की मिसाइलें उनका इंतजार कर रही थीं. उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. IAF के रिकॉर्ड के मुताबिक अजय ने अपना मिशन बदलकर नचिकेता की स्थिति का पता लगाने के लिए उड़ान जारी रखी. उन्हें इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खतरे की जानकारी थी. फिर भी उन्होंने खोज जारी रखी.



किसी साथी को पीछे छोड़कर लौटना उन्हें मंजूर नहीं था. जब मिसाइल ने अजय के MiG-21 को निशाना बनाया अजय आहूजा का MiG-21 दुश्मन की मिसाइल की चपेट में आ गया. विमान क्षतिग्रस्त हुआ और अजय को इजेक्ट करना पड़ा. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. भारतीय पक्ष के अनुसार अजय विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए थे और जमीन पर उतरने के बाद उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया. बाद में उनका शव भारत को मिला. भारतीय अधिकारियों की ओर से की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने आई थी. इस घटना को लेकर भारत ने गंभीर आपत्ति जताई थी. जिस पायलट ने कुछ मिनट पहले अपने साथी को खोजने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, वह खुद वापस नहीं लौट सका.



कोटा का वह बेटा फिर कभी अपने घर नहीं आया.

अजय आहूजा की शहादत के पीछे छिपी है एक और कहानी अजय की कहानी सिर्फ एक युद्ध मिशन की कहानी नहीं है. यह उस रिश्ते की कहानी है, जिसे वर्दी पहनने वाले लोग शायद सबसे बेहतर समझते हैं. साथी को अकेला नहीं छोड़ना. अजय के पास वापस लौटने का विकल्प था. लेकिन उन्होंने अपने साथी पायलट को खोजने का फैसला किया. बाद में उनके कमांडिंग ऑफिसर रहे एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने भी उनके इस साहस को याद किया.



भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड में भी उनके 27 मई 1999 के मिशन और नचिकेता को खोजने के लिए उनके द्वारा मिशन प्रोफाइल बदलने का विवरण दर्ज है. अब 27 साल बाद फिर चर्चा में हैं अजय आहूजा. अजय आहूजा की कहानी 1999 में खत्म नहीं हुई. वह हर बार फिर सामने आती है, जब कारगिल की कहानी सुनाई जाती है. जब भारतीय वायुसेना के साहस की बात होती है. और अब एक बार फिर उनकी कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है. इस 15 अगस्त को जब राजस्थान में तिरंगा फहराया जाएगा, तब कोटा के उस बेटे को भी याद किया जाना चाहिए, जिसने कारगिल के आसमान में अपनी आखिरी उड़ान भरी थी.

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