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री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

RE-NEET 2026: री-NEET 2026 के घोषित परिणाम में एक बार फिर कोटा ने अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है. एलेन करियर इंस्टीट्यूट के पांच छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप-10 में जगह बनाई है, जबकि टॉप-100 में संस्थान के 44 छात्र शामिल हुए हैं. ऑल इंडिया रैंक-1 पर पांशुल बंसल और चौथे स्थान पर आयुष बालोटिया रहे. शानदार परिणाम के बाद कोटा के कोचिंग संस्थानों में जश्न का माहौल है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 17, 2026, 11:01 AM|Updated: Jul 17, 2026, 11:01 AM
री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह
Image Credit: RE-NEET 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

री-NEET 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही देशभर में एक बार फिर राजस्थान के कोटा ने अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता का परचम लहरा दिया है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा के इस महत्वपूर्ण परिणाम में कोटा स्थित एलेन करियर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप रैंक पर कब्जा जमाया है. इस बार ऑल इंडिया टॉप-10 में एलेन के पांच छात्रों ने अपनी जगह बनाई है, जबकि टॉप-100 में संस्थान के 44 छात्रों का चयन हुआ है. परिणाम घोषित होते ही कोटा के कोचिंग संस्थानों में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला.


पांशुल बंसल बने देश के टॉपर

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री-NEET 2026 के परिणाम में एलेन के छात्र पांशुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं संस्थान के छात्र आयुष बालोटिया ने चौथी रैंक हासिल कर कोटा का गौरव बढ़ाया. टॉप-10 में एलेन के कुल पांच छात्रों की मौजूदगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा देश का सबसे भरोसेमंद केंद्र बना हुआ है. छात्रों की इस सफलता ने न केवल संस्थान बल्कि पूरे शहर को गर्व का अवसर दिया है.


टॉप-100 में 44 छात्रों का चयन

केवल शीर्ष रैंक ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर भी एलेन के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. संस्थान के कुल 44 छात्र ऑल इंडिया टॉप-100 में शामिल हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिणाम छात्रों की मेहनत, अनुभवी फैकल्टी के मार्गदर्शन और सुनियोजित शैक्षणिक रणनीति का परिणाम है. लगातार बेहतर परिणामों के कारण कोटा की पहचान देश की "कोचिंग कैपिटल" के रूप में और मजबूत हुई है.


परिणाम के बाद कोचिंग संस्थानों में जश्न

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद एलेन सहित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जश्न का माहौल बन गया. सफल छात्रों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर उनकी उपलब्धि का उत्सव मनाया गया. शिक्षकों, अभिभावकों और सहपाठियों ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं. संस्थान परिसर में खुशी का माहौल देर तक बना रहा और छात्र अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों तथा नियमित मेहनत को देते नजर आए.


मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का परिणाम

सफल छात्रों ने बताया कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और निरंतर अभ्यास उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रही. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रखना और लक्ष्य पर फोकस रखना बेहद जरूरी है. संस्थान के निदेशक मंडल ने भी सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र की सामूहिक सफलता है.


कोटा ने फिर कायम रखा अपना दबदबा

हर वर्ष की तरह इस बार भी री-NEET 2026 के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में कोटा का दबदबा बरकरार है. देशभर से लाखों छात्र जिस भरोसे के साथ कोटा आते हैं, इस परिणाम ने उस विश्वास को और मजबूत किया है. टॉप-10 में पांच और टॉप-100 में 44 छात्रों की सफलता ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि मेहनत, अनुशासित तैयारी और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन के दम पर कोटा आज भी देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक राजधानी बना हुआ है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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