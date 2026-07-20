/ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत 18.55 किलो डोडा चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Kota News: राजस्थान के कोटा शहर पुलिस के ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ शुरू कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाषचंद मिश्रा के निर्देशन तथा केंद्रीय वृत्त की पुलिस उपाधीक्षक डॉ. पूनम के सुपरविज़न में थानाधिकारी रामविलास मीणा के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली.
गश्त के दौरान आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को गश्त के दौरान कोटा जंक्शन के मोटरसाइकिल स्टैंड के पीछे संदिग्ध युवक बिक्कर सिंह (30) निवासी सेक्कु, तहसील तलवंडी साबो, जिला भटिंडा (पंजाब) को रोककर तलाशी ली गई, उसके कब्जे से 18 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच जारी है. इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामविलास मीणा के साथ कांस्टेबल कपिल, शिवकुमार, अम्बाराम, लोकेश और विनोद की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!