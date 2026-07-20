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ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत 18.55 किलो डोडा चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Kota News: कोटा में ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ पंजाब निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 20, 2026, 12:26 PM|Updated: Jul 20, 2026, 12:26 PM
ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत 18.55 किलो डोडा चूरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Drug smugglerSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर पुलिस के ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त और तस्करी के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ शुरू कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़व्यूह फेज-02 के तहत सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाषचंद मिश्रा के निर्देशन तथा केंद्रीय वृत्त की पुलिस उपाधीक्षक डॉ. पूनम के सुपरविज़न में थानाधिकारी रामविलास मीणा के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण सफलता मिली.

गश्त के दौरान आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को गश्त के दौरान कोटा जंक्शन के मोटरसाइकिल स्टैंड के पीछे संदिग्ध युवक बिक्कर सिंह (30) निवासी सेक्कु, तहसील तलवंडी साबो, जिला भटिंडा (पंजाब) को रोककर तलाशी ली गई, उसके कब्जे से 18 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच जारी है. इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामविलास मीणा के साथ कांस्टेबल कपिल, शिवकुमार, अम्बाराम, लोकेश और विनोद की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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