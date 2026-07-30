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गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी, सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा नया इतिहास

Kota News: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को हराकर महिला 70 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया. अब उनकी नजर गोल्ड मेडल पर है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 30, 2026, 01:49 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 01:49 PM IST
गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी, सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा नया इतिहास
Image Credit: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को हराया.

Kota News: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. महिला बॉक्सिंग के 70 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाकर उन्होंने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है. इसके साथ ही अरुंधति राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के स्तर पर पहुंचकर पदक अपने नाम किया है. उनकी इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है.

क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की खिलाड़ी को दी मात

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बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अरुंधति चौधरी ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई. मुकाबले के दूसरे राउंड में नियमों के उल्लंघन के कारण कीवी मुक्केबाज का एक अंक काटा गया, जिसका लाभ भारतीय खिलाड़ी को मिला. अरुंधति ने पूरे मुकाबले में आत्मविश्वास, तेज गति और सटीक पंचों से अपनी बढ़त बनाए रखी.

सेमीफाइनल में पहुंचते ही पदक हुआ पक्का

कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों का पदक तय हो जाता है. ऐसे में अरुंधति का ब्रॉन्ज मेडल अब सुरक्षित हो चुका है. हालांकि उनकी नजर अब फाइनल में पहुंचकर गोल्ड मेडल जीतने पर है. फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए उनका अगला मुकाबला वेल्स की इक्लेस या दक्षिण अफ्रीका की न्क्यूबे से होगा.

कोटा में परिवार ने मनाई खुशी

अरुंधति की इस सफलता से उनके कोटा स्थित घर में जश्न का माहौल है. मुकाबले के दौरान उनके पिता सुरेश चौधरी, मां सुनीता, भाई शिवाजी और बहन चारुलता लगातार टीवी पर मैच देख रहे थे. जीत के बाद परिवार की खुशी देखते ही बन रही थी. खेल प्रेरक राजनारायण पंघाल ने बताया कि अरुंधति ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल दिखाया और उनकी शानदार रिंग क्राफ्ट के सामने विरोधी खिलाड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकीं. वह इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पांचवीं भारतीय मुक्केबाज भी बन गई हैं.

पिता का साथ बना सफलता की सबसे बड़ी ताकत

अरुंधति ने अपनी खेल यात्रा को याद करते हुए बताया कि बचपन में उनका स्वभाव काफी लड़ाकू था. उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बेटी की रुचि और क्षमता को समझते हुए बॉक्सिंग में आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी. राजस्थान में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए हरियाणा के रोहतक जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा को नई पहचान दी.

लड़कियों को दिया प्रेरणादायक संदेश

भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत अरुंधति अपनी इस उपलब्धि को देश सेवा और खेल दोनों के नजरिए से खास मानती हैं. उनका कहना है कि एक सैनिक और भारतीय मुक्केबाज होने के नाते देश का नाम रोशन करना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने लड़कियों से अपने सपनों को कभी न छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि यदि जीवन में कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए खुद संघर्ष करना होगा. यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है.

खिलाड़ियों को मिलने वाली ईनामी राशि
बता दें कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में ईनामी राशि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. उसी तरह एशियन गेम्स / कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर 60 लाख रुपये एवं कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपये मिलती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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