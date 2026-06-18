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गहलोत के कोटा दौरे से कांग्रेस में सुलह के संकेत, वायरल हुई तस्वीर, गहलोत के साथ दिखे दोनों धुर विरोधी नेता

Ashok Gehlot: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा दौरे के बाद कांग्रेस संगठन में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. दौरे के दौरान विधायक शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल लगातार गहलोत के साथ नजर आए, जिसे राजनीतिक हलकों में सुलह और एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. दोनों नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 18, 2026, 08:29 AM|Updated: Jun 18, 2026, 08:29 AM
गहलोत के कोटा दौरे से कांग्रेस में सुलह के संकेत, वायरल हुई तस्वीर, गहलोत के साथ दिखे दोनों धुर विरोधी नेता
Image Credit: Ashok Gehlot:

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया कोटा दौरे के बाद स्थानीय कांग्रेस राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. लंबे समय से गुटबाजी और आपसी मतभेदों की खबरों के बीच गहलोत के दौरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश दिया है. दौरे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और राजनीतिक गलियारों में इसे एक संभावित सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

धुर विरोधी नेताओं की बढ़ी नजदीकियां

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गहलोत के पूरे दौरे के दौरान एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही. कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाईं ओर विधायक शांति धारीवाल और दाईं ओर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल लगातार नजर आए. राजनीतिक जानकारों की मानें तो दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक मतभेद और प्रतिस्पर्धा रही है, लेकिन इस दौरे में दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

गहलोत, धारीवाल और गुंजल की एक साथ मौजूदगी वाली तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता इस फोटो को अपने सोशल मीडिया स्टेटस और पोस्ट के माध्यम से साझा कर रहे हैं. कई लोग इसे कोटा कांग्रेस में एकजुटता का संदेश बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं.

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

अशोक गहलोत के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. नेताओं की एकजुटता की तस्वीर सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में भी सकारात्मक माहौल देखने को मिला. पार्टी के भीतर लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच इस तस्वीर ने कार्यकर्ताओं को नया संदेश देने का काम किया है.

राजनीतिक मायनों की तलाश

हालांकि किसी भी नेता की ओर से इस तस्वीर या संभावित सुलह को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले समय में कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति के नजरिए से महत्वपूर्ण मान रहे हैं. फिलहाल कोटा कांग्रेस में यह तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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