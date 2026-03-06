कोटा एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत का ट्वीट बटोर रहा सुर्खियां, जानें ऐसा क्या लिखा ?

Kota News: कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह से एक दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इस परियोजना को शुरू करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को श्रेय देते हुए कहा कि हवाई अड्डे को वास्तविकता बनाने के लिए भूमि आवंटन और प्रारंभिक मंजूरी सहित महत्वपूर्ण कदम उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए थे.

हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना, कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला शनिवार को शंभूपुरा में नए हवाई अड्डे स्थल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में रखी जाएगी.

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण

इसी अवसर पर क्षेत्र के लिए दो प्रमुख पेयजल परियोजनाओं- नवनेरा मेगा पेयजल परियोजना और परवन-अकावाद मेगा पेयजल परियोजना के लिए शिलान्यास समारोह भी आयोजित किया जाएगा. कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण 1,507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा और इसकी व्यस्त समय में लगभग 1,000 यात्रियों की क्षमता होगी.

इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन, 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, एयरबस ए-321 श्रेणी के विमानों के लिए पार्किंग सुविधाएं और विमान पार्किंग के लिए सात एप्रन बे शामिल होंगे. इस हवाई अड्डे से कोटा, बूंदी और पूरे हाडोती क्षेत्र के लिए हवाई कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

कांग्रेस सरकार ने ठोस कदम उठाए

अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कोटा के लोगों से एक हवाई अड्डे का वादा किया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए. गहलोत ने कहा कि 2021 में, हमारी सरकार ने कोटा में हवाईअड्डा परियोजना के लिए 1,250 एकड़ जमीन मुफ्त आवंटित की.

उन्होंने कहा कि 2022 में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आवश्यक बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया गया है. हालांकि गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की देरी के कारण परियोजना लगभग चार साल तक रुकी रही. गहलोत ने कहा कि अब जब शिलान्यास हो रहा है तो उम्मीद है कि निर्माण कार्य तेजी से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा होगा.

अशोक गहलोत ने लगाया भाजपा सरकार पर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने चंबल रिवरफ्रंट जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोटा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम किया था, जिसे क्षेत्र में पर्यटकों की तादाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण रिवर फ्रंट पर अभी तक रेस्टोरेंट समेत अन्य सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार को रिवरफ्रंट को और अधिक विकसित और उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन बढ़ सके और हवाई अड्डा परियोजना भी अधिक सार्थक हो सकें.

