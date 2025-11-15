छत पर कपड़े सुखाने गई युवती नहीं लौटी वापस, परिजनों ने जाकर देखा तो...

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में अनंतपुरा थाना इलाके में एक युवती ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. सुसाइड का पता लगने पर परिजन उसे नीचे उताकर अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया.

न्यू मेडिकल हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने मृतका का नेत्रदान करवाया. मृतका चेतना तलाव गांव थाना अनंतपुरा की रहने वाली थी. चेतना बीए की छात्रा थी. मृतका चेतना के पिता घनश्याम ट्रक चलाते हैं.

अनंतपुरा थाना ASI घमंडी लाल मीणा ने बताया कि चेतन खाना खाने के बाद सुबह छत पर कपड़े सुखाने गई. इसके बाद ऊपर कमरे में ही रुक गई. परिजन कमरे में पहुंचे, तो चेतना फांसी पर लटकी हुई थी. उसे नीचे उतारकर हॉस्पिटल लाए.

फिलहाल परिजनों ने सुसाइड के कोई कारण नहीं बताया है. परिजनों ने चेतना का नेत्रदान करवाया है. अन्नतपुरा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कोटा जिले के देवली मांझी थाना क्षेत्र में कोटा-सांगोद रोड पर स्थित पालहेड़ा गांव के मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कोटा से लौट रहे मोटरसाइकिल सवार की ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ंत होने पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सांगोद अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

खड़िया पंचायत प्रशासक रघुराज सिंह ने बताया कि मृतक अशोक कुमार सुमन (49) निवासी खड़िया कृषि कार्य से कोटा गए था, जहां से गांव लौटते समय पालाहेड़ा मोड़ पर उसकी बाइक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई.

देवली मांझी थाने के हेड कांस्टेबल श्यामलाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम सांगोद अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.