बपावर में सफाई व्यवस्था बदहाल, दीपावली के बाद भी गंदगी के ढेर, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

Rajasthan News: कोटा के बपावर कस्बे में दीपावली के बाद भी गंदगी के ढेर लगे हैं. ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ पंचायत प्रशासक रविन्द्र गुप्ता ने मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है.
Kots News: कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के बपावर कस्बे में दीपावली का त्योहार बीत जाने के बाद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है. राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को हर महीने हजारों रुपये की पर्याप्त राशि मिलने के बावजूद, ठेकेदारों की लापरवाही के चलते कस्बे में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है.
ठेका पद्धति पर सवाल
बपावर पंचायत में सफाई व्यवस्था ठेका पद्धति के माध्यम से करवाई जाती है और हर पंचायत पर अलग-अलग ठेकेदार नियुक्त होते हैं. बपावर कस्बे की सफाई का जिम्मा जिस ठेकेदार को दिया गया है, उसकी घोर लापरवाही के कारण मुख्य रास्तों और मोहल्लों में कूड़ा जमा हो गया है. पंचायत समिति की तरफ से मिलने वाले पैसों के बावजूद जब सफाई नहीं हो रही है, तो इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं.
बपावर पंचायत प्रशासक रविन्द्र गुप्ता ने इस गंभीर समस्या को स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए, और गंदगी के कारण बढ़ती परेशानी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने 17 अक्टूबर को सीधे पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा है.
मंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग
प्रशासक रविन्द्र गुप्ता ने पत्र के माध्यम से मंत्री दिलावर से यह कड़ा आग्रह किया है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ठेकेदार को तुरंत ब्लैक लिस्ट (Blacklist) किया जाए. ग्राम विकास अधिकारी को भी अपने कार्य को नियमित रूप से करने के लिए पाबंद किया जाए.
प्रशासक गुप्ता का कहना है कि सफाई व्यवस्था को लेकर ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन ठेकेदार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब या कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था की यह बदहाली न केवल कस्बे की सुंदरता बिगाड़ रही है, बल्कि महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ा रही है. अब सभी की निगाहें पंचायती राज मंत्री के अगले कदम पर टिकी हैं.
