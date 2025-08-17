Zee Rajasthan
Baran News: अंता अस्पताल में हाहाकार,रोज इलाज के लिए आ रहे 1500 मरीज, स्टाफ की कमी से हो रही उपचार में देरी

Baran News: बारां जिले के अंता में स्थित उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है. मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. 12 नर्सिंग स्टाफ को डेपुटेशन पर अन्यत्र भेजने से कामकाज प्रभावित हुआ है. गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी केवल दो दिन ही हो पाती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Laxmi chand nagar
Published: Aug 17, 2025, 08:22 IST | Updated: Aug 17, 2025, 08:22 IST

Baran News: बारां जिले के अंता में स्थित उप जिला चिकित्सालय अव्यवस्थाओं का शिकार बन गया है. मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है. चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को समय पर उपचार मिलने में भी कठिनाई हो रही है.

बारां जिले के अंता में उप जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के कारण रोजाना लगभग डेढ़ हजार मरीजों का आउटडोर चल रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है. अस्पताल में तैनात 12 नर्सिंग स्टाफ को डेपुटेशन पर अन्यत्र भेजे जाने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी केवल दो दिन ही हो पाती है, जबकि अन्य मरीजों को इसके लिए बाहर जाना पड़ता है.

तीन-चार महीने पहले ग्रेन मर्चेंट सोसाइटी द्वारा वार्डों में लगाए गए तीन एयर कंडीशनर (एसी) खराब पड़े हैं और महज शोपीस बने हुए हैं, जिसके चलते मरीज उमस और गर्मी से परेशान रहते हैं. पर्ची बनवाने के लिए भी मरीजों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है. इन समस्याओं के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

