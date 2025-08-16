कुर्सी बदली, मकान नहीं छोड़ा! शाहबाद के पूर्व तहसीलदार की पत्नी और नए तहसीलदार की पत्नी का हाईवोल्टेज ड्रामा वायरल

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद तहसील कार्यालय के सरकारी आवास को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. शाहाबाद की वर्तमान तहसीलदार अनीता सिंह और पूर्व तहसीलदार राहुल कुमार की पत्नी के बीच तनातनी का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार शाहाबाद से राहुल कुमार का ट्रांसफर होने के बावजूद उनकी पत्नी ने अब तक तहसील का सरकारी आवास खाली नहीं किया. चार्ज संभालने के बाद तहसीलदार अनीता सिंह ने पूर्व तहसीलदार की पत्नी को दो दिन के भीतर आवास खाली करने की नसीहत दी. इसी दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में आवास खाली नहीं किया गया तो उनका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा.

इस पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में तहसीलदार अनीता सिंह और पूर्व तहसीलदार की पत्नी के बीच हुई बातचीत साफ सुनाई दे रही है. मामला सामने आने के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल प्रशासनिक हल्कों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और देखना होगा कि आवास को लेकर यह विवाद किस मोड़ पर जाकर थमता है.

