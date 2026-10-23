/पिता भरत सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने चुनावी मैदान में उतरे गंगा सिंह, कुंदनपुर से लड़ेंगे सरपंच का चुनाव

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इसी बीच कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र की कुंदनपुर पंचायत से पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर के छोटे बेटे गंगा सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. गंगा सिंह का कहना है कि वह जनभावना के आव्हान पर चुनावी मैदान में उतरे हैं. उन्होंने पंचायत स्तर पर आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है.

पिता की कार्यशैली पर चलने की बात कही

गंगा सिंह ने कहा कि वह अपने पिता भरत सिंह कुंदनपुर की ईमानदार और स्पष्टवादी छवि के अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगे. उनका जोर पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुनने और आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर रहेगा. उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी.

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पिता की अंतिम इच्छा को प्राथमिकता

गंगा सिंह ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल करवाना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा. उन्होंने इसे अपने पिता की इच्छा से जुड़ा अहम मुद्दा बताया. अब सरपंच पद के चुनाव में उतरने के बाद इस मुद्दे पर उनकी भूमिका भी चर्चा में रहेगी.

सरपंच से कैबिनेट मंत्री तक रहा भरत सिंह का सफर

स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के तौर पर की थी. वह तीन बार सरपंच रहे और दस साल तक सांगोद पंचायत समिति के प्रधान के रूप में काम किया. वर्ष 2014 से 2019 तक उन्होंने अपनी गृह ग्राम पंचायत कुंदनपुर में वार्ड पंच के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई.

विधायक के तौर पर उनका राजनीतिक सफर कई क्षेत्रों से जुड़ा रहा. वह 1993 से 1998 तक खानपुर, 2003 से 2008 तक दीगोद और 2008 से 2013 के साथ 2018 से 2023 तक सांगोद से विधायक रहे. वह अशोक गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे. वर्ष 2007 में उन्हें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था.

बेबाक अंदाज और सादगी के लिए रहे चर्चित

भरत सिंह कुंदनपुर अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते थे. वह अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों पर भी खुलकर सवाल उठाते थे. गहलोत सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोप लगाए थे. वह सादगी से रहने के लिए भी पहचाने जाते थे. बड़े पुल और विकास कार्यों का उद्घाटन नेताओं के बजाय मजदूरों या आम लोगों से करवाने की उनकी कार्यशैली चर्चा में रही.