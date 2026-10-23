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पिता भरत सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने चुनावी मैदान में उतरे गंगा सिंह, कुंदनपुर से लड़ेंगे सरपंच का चुनाव

कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र की कुंदनपुर पंचायत से पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर के छोटे बेटे गंगा सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने जनभावना के आधार पर चुनाव लड़ने और पिता की कार्यशैली पर चलने की बात कही.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Oct 23, 2026, 01:52 PM IST | Updated:Oct 23, 2026, 01:52 PM IST
पिता भरत सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने चुनावी मैदान में उतरे गंगा सिंह, कुंदनपुर से लड़ेंगे सरपंच का चुनाव
Image Credit: Ganga Singh Kundanpur

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इसी बीच कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र की कुंदनपुर पंचायत से पूर्व मंत्री स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर के छोटे बेटे गंगा सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया है. गंगा सिंह का कहना है कि वह जनभावना के आव्हान पर चुनावी मैदान में उतरे हैं. उन्होंने पंचायत स्तर पर आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है.

पिता की कार्यशैली पर चलने की बात कही
गंगा सिंह ने कहा कि वह अपने पिता भरत सिंह कुंदनपुर की ईमानदार और स्पष्टवादी छवि के अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगे. उनका जोर पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुनने और आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर रहेगा. उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी.

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पिता की अंतिम इच्छा को प्राथमिकता
गंगा सिंह ने अपने पिता की अंतिम इच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल करवाना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा. उन्होंने इसे अपने पिता की इच्छा से जुड़ा अहम मुद्दा बताया. अब सरपंच पद के चुनाव में उतरने के बाद इस मुद्दे पर उनकी भूमिका भी चर्चा में रहेगी.

सरपंच से कैबिनेट मंत्री तक रहा भरत सिंह का सफर
स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के तौर पर की थी. वह तीन बार सरपंच रहे और दस साल तक सांगोद पंचायत समिति के प्रधान के रूप में काम किया. वर्ष 2014 से 2019 तक उन्होंने अपनी गृह ग्राम पंचायत कुंदनपुर में वार्ड पंच के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई.

विधायक के तौर पर उनका राजनीतिक सफर कई क्षेत्रों से जुड़ा रहा. वह 1993 से 1998 तक खानपुर, 2003 से 2008 तक दीगोद और 2008 से 2013 के साथ 2018 से 2023 तक सांगोद से विधायक रहे. वह अशोक गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे. वर्ष 2007 में उन्हें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था.

बेबाक अंदाज और सादगी के लिए रहे चर्चित
भरत सिंह कुंदनपुर अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते थे. वह अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों पर भी खुलकर सवाल उठाते थे. गहलोत सरकार के कार्यकाल में उन्होंने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोप लगाए थे. वह सादगी से रहने के लिए भी पहचाने जाते थे. बड़े पुल और विकास कार्यों का उद्घाटन नेताओं के बजाय मजदूरों या आम लोगों से करवाने की उनकी कार्यशैली चर्चा में रही.

पर्यावरण संरक्षण में भी निभाई भूमिका
भरत सिंह कुंदनपुर ने हाड़ौती क्षेत्र में प्रकृति संरक्षण और गोडावण के संरक्षण के लिए हाड़ौती नेचुरलिस्ट्स सोसाइटी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी. अब उनके छोटे बेटे गंगा सिंह ने कुंदनपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है. इस विषय पर जी मीडिया संवाददाता राहुल जोशी ने गंगा सिंह से खास बातचीत भी की.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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