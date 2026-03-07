Good News: कोटा में आज होगा नए एयरपोर्ट का 'श्री गणेश', 7000 करोड़ की परियोजनाओं से रचेगा इतिहास

Zee Rajasthan
Kota Shambhupura airport:  शनिवार (7 मार्च 2026) कोटा संभाग के लिए विकास का ऐतिहासिक दिन है. शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित 7000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास होगा.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAnsh Raj
Published:Mar 07, 2026, 11:00 AM IST | Updated:Mar 07, 2026, 11:00 AM IST

Kota Bundi Greenfield Airport: कोटा संभाग के लिए शनिवार (7 मार्च 2026) विकास के लिहाज से ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है. शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित कुल 7000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमिपूजन किया जाएगा. कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. यह कार्यक्रम दोपहर करीब 1 बजे शंभूपुरा स्थित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थल पर आयोजित होगा.


कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. एयरपोर्ट की क्षमता 1000 यात्रियों की होगी. इसमें 20,000 वर्गमीटर का टर्मिनल भवन, 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, ए-321 श्रेणी के विमानों के लिए 7 एप्रन बे और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी. परियोजना का लक्ष्य 2027 तक यहां से नियमित हवाई सेवा शुरू करना है. यह एयरपोर्ट कोटा-बूंदी क्षेत्र को देश-विदेश से सीधी कनेक्टिविटी देगा और व्यापार, पर्यटन तथा उद्योगों को नई गति प्रदान करेगा.

नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना
जल जीवन मिशन के तहत 1661.14 करोड़ रुपये की नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना का भी भूमिपूजन होगा. इस परियोजना से कोटा और बूंदी जिलों के 749 गांवों तथा 6 कस्बों (कोटा में 384 ग्राम एवं 3 कस्बे, बूंदी में 365 ग्राम एवं 3 कस्बे) के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को हर घर नल से जल उपलब्ध होगा. परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है.

परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना
बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के 1402 गांवों तथा 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को हर घर जल पहुंचाने के लिए 3523.16 करोड़ रुपये की परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी भूमिपूजन होगा. परियोजना को 5 कार्यकारी पैकेजों में बांटा गया है. पैकेज-1 का 236.01 करोड़ का कार्यादेश 10 सितंबर 2025 को जारी किया जा चुका है.

कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, ऊर्जा मंत्री ने लिया जायजा
शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने तीन विशाल डोम में आमजन की बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, वीवीआईपी सुरक्षा, पीने का पानी और अन्य सुविधाओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, आईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल, कोटा कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी कलक्टर अक्षय गोदारा सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, केडीए, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे.

शिलान्यास में मौजूद रहेंगे प्रमुख नेता
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भी शामिल होंगे.

दो दशक पुराना सपना आज साकार होने जा रहा
लगभग दो दशक पहले कोटा-बूंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का सपना देखा गया था. समय-समय पर कई बाधाएं आईं, लेकिन हार नहीं मानी गई. आज उस सपने का प्रतिफल मिल रहा है. यह एयरपोर्ट न केवल कोटा-बूंदी बल्कि पूरे राजस्थान के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा, व्यापार-उद्योग को बढ़ावा देगा और क्षेत्र को देश-विदेश से जोड़ेगा.

