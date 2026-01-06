Zee Rajasthan
खाटूश्यामजी धोक लगाकर घर पहुंचा परिवार, एग्जॉस्ट के छेद में फंसा मिला चोर

Kota News : कोटा का एक परिवार खाटूश्याम जी में धोक लगाकर जैसे ही घर पहुंचा. घर की दीवार पर एग्जॉस्ट के छेद में कुछ दिखा. शोर मचाने पर दूसरा चोर भाग निकला और आस पास के लोग जमा हो गये.

pragati pant
Edited By pragati pant
Published: Jan 06, 2026, 10:19 AM IST | Updated: Jan 06, 2026, 10:23 AM IST

खाटूश्यामजी धोक लगाकर घर पहुंचा परिवार, एग्जॉस्ट के छेद में फंसा मिला चोर

Kota News : कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्रताप नगर इलाके में एक घर में चोरी की वारदात टल गई. बीती रात करीब 1 बजे एक युवक चोरी के इरादे से मकान में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे परिवार और पड़ोसियों की मदद से रंगे हाथ पकड़ लिया गया. चोर करीब एक घंटे तक एग्जास्ट के छेद में फंसा रहा.

खाटूश्यामजी दर्शन को गया था परिवार

कार से चोरी करने चोर और उसका साथी पहुंचे थे. मामले का वीडियो सामने आया है. पीड़ित सुभाष कुमार रावत ने बताया- वे पत्नी के साथ 3 जनवरी को खाटूश्यामजी दर्शन के लिए गए थे और 4 जनवरी की रात को घर लौटे. जैसे ही उनकी पत्नी ने मेन गेट का ताला खोला और वे स्कूटी अंदर ले जा रहे थे.

एग्जॉस्ट के छेद से निकल नहीं पाया चोर

स्कूटी की रोशनी में उन्होंने देखा कि रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से एक व्यक्ति आधा अंदर घुसा हुआ है. इस पर उन्होंने शोर मचाया तो चोर का साथी भाग गया और वह उसमें फंस गया. आरोपी की एक कार भी पुलिस ने बरामद की. इस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है. शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग जाग गए. लोगों ने आरोपी को पकड़े लिया तो उसने जान से मारने की धमकी दी. उसने कहा कि उसके कई साथी आसपास मौजूद हैं. चोर रात 12 बजकर 20 मिनट के आसपास घर के इर्द-गिर्द घूम रहा था. उसने पुलिस पूछताछ में यह बताया था.

पुलिस ने निकाला चोर को बाहर

उसी दौरान अंदर घुसने की कोशिश में छेद में फंस गया. रात 12 बजकर 50 मिनट पर हम पहुंचे. फिर पुलिस को सूचना दी. डेढ़ बजे करीब पुलिस मौके पर पहुंची. चोर को बाहर निकाला. पीड़ित सुभाष कुमार रावत ने बताया- घटना की सूचना देने के लिए 100 और 112 नंबर पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन काफी प्रयासों के बाद संपर्क हो सका. इस दौरान आवाज सुनकर आसपास के कई पड़ोसी मौके पर एकत्र हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गई.

पुलिस स्टीकर लगी कार से रेकी कर रहे थे आरोपी

तलाशी के दौरान आरोपी की जेब से एक कार की चाबी बरामद हुई, जो RJ20 UB 3418 नंबर की कार की बताई है. पड़ोसी एडवोकेट अमन सिंह ने बताया कि यह कार पहले भी गली में संदिग्ध रूप से घूमती देखी गई थी. इस पर पुलिस का स्टिकर और सफेद पर्दे लगे हुए थे. बोरखेड़ा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई. फरियादी की शिकायत पर बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

