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कोटा में वरमाला के बाद गायब हुई दुल्हन, दहेज और ठगी के आरोपों से गरमाया मामला

Kota Wedding Fraud: कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक शादी समारोह में वरमाला की रस्म के बाद दुल्हन पक्ष अचानक गायब हो गया. जिसके बाद अब मामला पुलिस की चौखट पर पहुंच गया है. दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर ठगी का आरोप लगाया है.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 01:03 PM|Updated: May 07, 2026, 01:03 PM
कोटा में वरमाला के बाद गायब हुई दुल्हन, दहेज और ठगी के आरोपों से गरमाया मामला
Image Credit: Kota Wedding Fraud

Kota Wedding Fraud: राजस्थान के कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक शादी समारोह उस वक्त अखाड़ा बन गया, जब वरमाला की रस्म के बाद दुल्हन पक्ष अचानक गायब हो गया. मामला अब पुलिस की चौखट पर है, जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

दूल्हा पक्ष का कहना है कि उनके साथ लाखों की ठगी हुई है. वहीं दुल्हन पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का मोर्चा खोल दिया है. ​मामला साकेत आवास निवासी स्वरूप सिंह के बेटे देवेंद्र सिंह की शादी का है, जो आदर्श नगर की मुस्कान कंवर से तय हुई थी.

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दूल्हा पक्ष का आरोप है कि उन्होंने मानवता दिखाते हुए दुल्हन पक्ष की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शादी का पूरा खर्च खुद उठाया. हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्मों के लिए करीब 4 लाख रुपये भी दिए गए, लेकिन मंगलवार रात जैसे ही जयमाला संपन्न हुई दुल्हन और उसका परिवार मैरिज गार्डन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया.

​जब दूल्हा पक्ष दुल्हन के घर पहुंचा, तो वहां ताला लटका मिला. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुल्हन पक्ष ने भी पुलिस के सामने अपनी बात रखी. मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की रिपोर्ट ली गई है. जहां दूल्हा पक्ष ठगी का आरोप लगा रहा है.

वहीं दुल्हन पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के अंतिम पलों में दूल्हा पक्ष की ओर से अचानक दहेज की मांग की गई, जिससे विवाद बढ़ा और उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा. फिलहाल दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है.

​क्या यह वाकई शादी के नाम पर हुई सुनियोजित ठगी है या फिर ऐन वक्त पर मांगी गई दहेज की रकम ने इस रिश्ते को तोड़ दिया. पुलिस अब मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज और पैसों के लेन-देन के सबूतों को खंगाल रही है ताकि सच सामने आ सके.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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