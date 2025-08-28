बूंदी में कांग्रेस की ललकार रैली का आयोजन, डोटासरा और टीकाराम जूली हुए शामिल

Bundi News: प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बूंदी में कांग्रेस की ललकार रैली का आयोजन किया गया. रैली में पीसीसी चीफ डोटासरा ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों की जेब काट रही है.

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मेरे लिए सर्व दलीय बैठक जरूरी नहीं है. मैं किसानों के साथ खड़ा हूं. रैली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर कहा कि इस हादसे में किसानों ने अपने मासूमों को खोया है. यह सरकार केवल हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना जानती है, किसानों के आंसू पोंछना नहीं.

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि घर-घर स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों की जेब काटी जा रही है. जनता के गाढ़े पसीने से जुटाए टैक्स का पैसा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर उड़ाते हैं. इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने पर कहा कि इस मिलीभगत की जांच के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी.

कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जूली कहते हैं कि सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई, युवाओं से झूठे वादे किए, कांग्रेस पर बड़े-बड़े आरोप लगाए, बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात करती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. आपको इस सरकार से पूछना चाहिए कि वह युवाओं से झूठे वादे क्यों करती है?.

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की एसआई भर्ती 2021 परीक्षा, आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल. राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 में आयोजित पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा को पेपर लीक मामले के कारण रद्द कर दिया था. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने कैलाश चंद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था.



