Zee Rajasthan
mobile app

Bundi: बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे पति-पत्नी, तेज पानी के बहाव में बहे!

Bundi News: बूंदी जिले में लगातार 50 घंटे से हो रही भारी बारिश ने पूरे जिले में आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. इंदरगढ़ इलाके में एक दंपती बालाजी के दर्शन के बाद लौटते समय उफनते नाले में बह गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को बचा लिया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 23, 2025, 16:59 IST | Updated: Aug 23, 2025, 16:59 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी
9 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर में एक रात का किराया लाखों में! एक दिन जिएं महाराजा स्टाइल, जानें इस पैलेस की खासियत

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन-सा है?

राजस्थान के इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं गणपति बप्पा! गणेश चतुर्थी पर लगती है भक्तों की भारी भीड़
7 Photos
rajasthan temple

राजस्थान के इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं गणपति बप्पा! गणेश चतुर्थी पर लगती है भक्तों की भारी भीड़

Bundi: बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे पति-पत्नी, तेज पानी के बहाव में बहे!

Bundi News: राजस्थान के बूंदी के इंदरगढ़ इलाके में बालाजी के दर्शन करके वापस लौट रहे पति-पत्नी सैलाब से उफनते नाले को पार कर रहे थे. इसी दौरान दोनों तेज बहाव में बह गए और वहां मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला. वहीं, बाइक बह गई तेज बहाव में बह गई.

वहीं, बूंदी जिले के पापड़ी मेज नदी की पुलिया जलमग्न हो गई है, जिससे कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है. प्रशासन के अनुसार, फिलहाल पुलिया पर करीब 10 फीट पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है.

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिया के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, और सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.

Trending Now

प्रशासन ने मौके पर अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है और वैकल्पिक मार्गों से आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं. स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से इस मार्ग की ओर न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

बूंदी जिले में पिछले 50 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात गंभीर होते देख नेनवा और कापरेन क्षेत्रों में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है. वहीं, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं फील्ड में उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

बारिश के चलते नवल सागर तालाब और जेत सागर झील ओवरफ्लो हो चुकी हैं, जिनसे राहत के लिए गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेट वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी है.

नागदी बाजार की दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. कई गांवों का संपर्क मार्ग कट चुका है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bundi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news