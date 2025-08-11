Zee Rajasthan
Bundi: अवैध मांस की दुकानों को हटवाने के लिए साधु-संतों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

Bundi News: राजस्थान के बूंदी शहर में अवैध मांस की दुकानों को लेकर साधु-संतों ने नगर परिषद प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. 

Published: Aug 11, 2025, 16:11 IST | Updated: Aug 11, 2025, 16:11 IST

Bundi News: राजस्थान के बूंदी शहर में अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ नगर परिषद के बाहर सोमवार को हिंदू संगठनों से जुड़े साधु-संतों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. प्रदर्शनकारी साधु संतों के दौरान हनुमान चालीसा का नगर परिषद प्रांगण में पाठ भी किया. इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नगर परिषद प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया.

नगर परिषद के बाहर चल रहे रहे धरने को अनेक साधु संतों को विहित नेताओं ने संबोधित किया. इसके पश्चात जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए साधु संत नगर परिषद प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

इस दौरान सभापति सरोज अग्रवाल अपने कक्ष उठकर आई और साधु-संतों व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी से वार्ता की. साधु-संतों को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन पढ़कर सभापति को सुनाया, जिस पर सभापति ने मार्च की दुकानों का सर्वे करवरकर उन्हें हटाने और शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया. इसके पश्चात साधु संतों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया.

सभापति सरोज अग्रवाल ने बताया कि रविवार को बड़ी कार्रवाई की. परिषद ने रविवार को 6 अवैध को सीज किया. स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

नगर परिषद की टीम अभी भी शहर में चल रही अवैध मास की दुकानों को हटाने की कार्रवाई में लगी हुई है. इस दौरान नैनवां रोड सहित कई क्षेत्रों में बिना लाइसेंस चल रही मांस की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया.

सभापति ने बताया कि सर्वे में 25 अवैध दुकानें चिह्नित
नगर परिषद के राजस्व अधिकारी रवि दाधीच ने बताया कि हाल ही में करवाए गए सर्वे में शहर में कुल 25 अवैध मांस की दुकानें पाई गई हैं. शेष रही दुकानों को नियमानुसार सीज करने की कार्रवाई की जाएगी अथवा हटाया जाएगा.

