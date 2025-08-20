Zee Rajasthan
mobile app

Bundi News: कोटा-उदयपुर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, ट्रक और इको की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल

Bundi News:  राजस्थान के डाबी में कोटा-उदयपुर NH-27 पर सूतड़ा के पास तड़के 4 बजे भीषण सड़क हादसा. इको वैन की ट्रक से टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल. मृतक मध्यप्रदेश के ब्यावरा के. पुलिस जांच शुरू.


 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 20, 2025, 11:46 IST | Updated: Aug 20, 2025, 11:46 IST

Trending Photos

खुद-ब-खुद ढह जातीं थी राजस्थान के इस किले की दीवारें, लटकती दिखी थी लाश, पढ़ें रहस्यमयी सच
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

खुद-ब-खुद ढह जातीं थी राजस्थान के इस किले की दीवारें, लटकती दिखी थी लाश, पढ़ें रहस्यमयी सच

राजस्थान की वो मिठाई, जिसका नाम लेते ही हंस पड़ते हैं लोग... स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे अंगुलियां
8 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान की वो मिठाई, जिसका नाम लेते ही हंस पड़ते हैं लोग... स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

Jodhpur Weather Update: जोधपुर पर फिर अटैक करने वाला है मानसून, भीषण बारिश से भीगेंगे जालोर, पाली जैसलमेर समेत ये शहर, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
rajsthan weather news

Jodhpur Weather Update: जोधपुर पर फिर अटैक करने वाला है मानसून, भीषण बारिश से भीगेंगे जालोर, पाली जैसलमेर समेत ये शहर, पढ़ें वेदर अपडेट

करौली में मौसम का यू-टर्न! धूप के बाद छाए बादल, जानें कहां होगी बारिश, पढें पूरी अपडेट
6 Photos
karauli weather

करौली में मौसम का यू-टर्न! धूप के बाद छाए बादल, जानें कहां होगी बारिश, पढें पूरी अपडेट

Bundi News: कोटा-उदयपुर हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, ट्रक और इको की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल

Bundi News: राजस्थान के डाबी में कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे 27 पर सूतड़ा के पास अलसुबह करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक इको कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.


जिले के डाबी थाना धेत्र के सुतड़ा गाँव जिले के दबी थाना क्षेत्र के सूचना गांव के पास से गुजर रहे नेशनल हाइवे 27 पर आज तडके भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक ईको वैन आगे चल रहे किसी बडे वाहन में जा घुसी, इस कारण चार लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल है और उनकी स्थिति गंभीर है. हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग मध्यप्रदेश के ब्यावरा क्षेत्र के है, जो ईको वैन से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे.

डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने कहा कि ईको वैन आगे चल रहे किसी बड़े वाहन में घुसी, हालांकि घटना स्थल पर कोई अन्य वाहन खड़ा हुआ नहीं मिला. आशंका जताई कि हादसे के बाद ट्रक या बड़ा वाहन मौके से आगे निकल गया.

Trending Now

हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दो अन्य ने कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बाकी गंभीर घायलों का कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है. मृतकों के परिजनों से संपर्क कर जानकारी दी जा रही है.

फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाए है. मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news