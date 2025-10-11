अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से गायब हो गई जली हुई खोपड़ी, पास में पड़ी थी ऐसी चीजें कि....

Zee Rajasthan
Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में पिछले कुछ महीनों से कोटा शहर में इस तरह की अस्थि चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कई बार श्मशान घाटों पर अज्ञात लोगों की आवाजाही और तांत्रिक सामग्री मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. लोगों में यह भय भी व्याप्त है कि कुछ तांत्रिक कथित रूप से विशेष साधनाओं के लिए मृत व्यक्तियों की अस्थियों का उपयोग कर रहे हैं.

Kota News: शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने लोगों के बीच सनसनी फैला दी है. सुभाष नगर मुक्तिधाम से मृतक की अस्थियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं. यह घटना न केवल परिजनों के लिए दर्दनाक साबित हुई बल्कि पूरे क्षेत्र में अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों को लेकर चिंता भी बढ़ा गई है.

जानकारी के अनुसार, सुभाष नगर निवासी उमेश मेवाड़ा का निधन कुछ दिन पहले हुआ था. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को सुभाष नगर मुक्तिधाम पर विधिवत रूप से किया गया था. परिवारजन शुक्रवार सुबह तीये की रस्म पूरी करने के लिए जब मुक्तिधाम पहुंचे, तो वे यह देखकर दंग रह गए कि चिता से मृतक के सिर की अस्थियां (खोपड़ी का हिस्सा) गायब थीं. आसपास की जगह पर कुछ ऐसे सामान मिले, जो तांत्रिक क्रियाओं के उपयोग में आने वाले बताए जा रहे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही श्मशान घाट पर हंगामे की स्थिति बन गई. परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. उन्होंने तुरंत ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक संदीप शर्मा से संपर्क किया. परिजन विधायक के निवास पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी. विधायक शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस को सूचना दी और मौके पर जांच दल भेजने के निर्देश दिए.

मुक्तिधाम में मिली तांत्रिक सामग्री
पुलिस जब मुक्तिधाम पहुंची, तो वहां उन्हें कुछ तांत्रिक सामग्री, राख में बंधे धागे, नींबू और कुछ संदिग्ध चिन्ह मिले. मौके पर मौजूद एक संदिग्ध पुजारी से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि अस्थियों की चोरी के पीछे कोई अंधविश्वास, तांत्रिक साधना या किसी प्रकार का अपराधिक मकसद तो नहीं है.


तांत्रिक कर रहे मृत व्यक्तियों की अस्थियों का उपयोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से कोटा शहर में इस तरह की अस्थि चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कई बार श्मशान घाटों पर अज्ञात लोगों की आवाजाही और तांत्रिक सामग्री मिलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. लोगों में यह भय भी व्याप्त है कि कुछ तांत्रिक कथित रूप से विशेष साधनाओं के लिए मृत व्यक्तियों की अस्थियों का उपयोग कर रहे हैं.


अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके
फिलहाल, पुलिस ने मुक्तिधाम क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है. वहीं, प्रशासन ने भी ऐसे मामलों पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. परिजन इस घटना से आहत हैं और उन्होंने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

