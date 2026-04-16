/कोटा में ओवर लोडिंग बस की ट्रोले से भयंकर भिड़ंत, 3 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत, 25 घायल

Kota Accident Hanging Bridge: राजस्थान में कोटा-चित्तौड़गढ़ फोरलेन पर हैंगिंग ब्रिज के निकट देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल हो गए. हादसा बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे हुआ, जब अहमदाबाद से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और सामने से आ रहे ट्रोले से जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद आसपास के लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं.

20 यात्रियों को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया

अग्निशमन विभाग के राकेश व्यास के अनुसार, सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल करीब 20 यात्रियों को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया.

कैसे हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के पीछे चालक की लापरवाही सामने आ रही है. यात्रियों का कहना है कि बस चालक को नींद आ रही थी और वह तेज गति से बस चला रहा था. इसी कारण बस अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हो गया. हादसे में बस का फ्रंट कांच भी पूरी तरह टूट गया.

बस में यात्रियों की संख्या को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. यात्रियों के मुताबिक बस में करीब 70 लोग सवार थे लेकिन पुलिस जांच में केवल 40 टिकट ही मिले हैं. इससे ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है.

क्रेन की मदद से हटाई गी बस

हादसे में मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है, घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है. हादसे के बाद फोरलेन पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था. आरके पुरम थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात को सुचारू किया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती तौर पर चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार और संभावित ओवरलोडिंग को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.