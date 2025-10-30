Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कोटा रेलवे भर्ती घोटाला, डमी कैंडिडेट मामले में सीबीआई का नया केस, शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई

Kota Railway Scam: कोटा में रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के एक और मामले में सीबीआई ने शेर सिंह मीणा सहित दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. शेर सिंह ने 2019 में प्रमोशन परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था. रेलवे ने उन्हें बर्खास्त कर दिया. शेर सिंह पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा के साले हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 09:21 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 09:21 AM IST

Trending Photos

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी फिर महंगा, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी फिर महंगा, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

उदयपुर में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज शाम तक सर्द हवा से ठिठुरने वाले हैं लोग!
8 Photos
Udaipur Weather Update

उदयपुर में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज शाम तक सर्द हवा से ठिठुरने वाले हैं लोग!

शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद

इन गहनों के बिना अधूरी है राजस्थानी दुल्हन, पहनते ही लगता है कि महारानी पधारी हैं कहीं की!
9 Photos
Rajasthan weddings

इन गहनों के बिना अधूरी है राजस्थानी दुल्हन, पहनते ही लगता है कि महारानी पधारी हैं कहीं की!

कोटा रेलवे भर्ती घोटाला, डमी कैंडिडेट मामले में सीबीआई का नया केस, शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई

Kota News: राजस्थान के कोटा में रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के सिलसिले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. सीबीआई ने डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले का केंद्र बिंदु पूर्व रेलवे कर्मचारी शेर सिंह मीणा है, जो 2019 की प्रमोशन परीक्षा में धांधली का आरोपी पाया गया. रेलवे ने शेर सिंह को बर्खास्त कर दिया है. यह मामला पहले से चल रहे राजेंद्र मीणा घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां परिवारिक रिश्तों ने घोटाले को और जटिल बना दिया. शिकायतकर्ता मनीष मीणा की रिपोर्ट पर सीबीआई सक्रिय हुई है.

शेर सिंह मीणा पर डमी कैंडिडेट का आरोप
शेर सिंह मीणा, जो भोपाल मंडल के बीना सोलपुर रेलवे स्टेशन पर पदस्थ थे, ने 2019 में रेलवे के प्रमोशन परीक्षा में गड़बड़ी की. शिकायतकर्ता मनीष मीणा ने बताया कि शेर सिंह ने खुद के प्रमोशन के लिए डमी कैंडिडेट मनीष मीणा (नाम समानता के कारण भ्रमित न हों, यह अलग व्यक्ति) को परीक्षा में बिठाया था. इस धांधली के जरिए शेर सिंह ने परीक्षा पास करने का प्रयास किया. रेलवे की आंतरिक जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया गया. सीबीआई ने शिकायत मिलते ही शेर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. जांच एजेंसी अब शेर सिंह के बैंक खातों और संपर्कों की छानबीन कर रही है.

परिवारिक रिश्तों में उलझा घोटाला
यह मामला कोटा रेलवे भर्ती घोटाले के पुराने अध्याय से जुड़ता है. शेर सिंह मीणा पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा के साले हैं. राजेंद्र मीणा पर पहले ही डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाने का आरोप है. 2023 में राजेंद्र ने मनीष मीणा की पत्नी सपना मीणा की जगह 15 लाख रुपये लेकर डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा को परीक्षा में बिठाया था. परीक्षा पास होने पर सपना को नौकरी मिल गई, लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद मनीष ने रेलवे बोर्ड से शिकायत की. इस शिकायत में राजेंद्र के साले शेर सिंह का नाम भी सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने दोनों के खिलाफ संयुक्त जांच शुरू की. विशेषज्ञों का कहना है कि परिवारिक नेटवर्क ने इस घोटाले को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तीनों आरोपी बर्खास्त, जांच जारी
रेलवे ने इस घोटाले में अब तक सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी ठहराते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. आशा मीणा भी इस चक्रवर्ती में शामिल पाई गईं. रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीम गठित की गई है. सीबीआई की जांच में अब तक 10 से अधिक डमी कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं, जो कोटा, जयपुर और भोपाल मंडलों से जुड़े हैं. शिकायतकर्ता मनीष मीणा ने कहा, "परिवारिक दबाव के बावजूद मैंने सच्चाई उजागर की. उम्मीद है कि सभी आरोपी सजा पाएंगे."

रेलवे भर्ती पर सवाल
यह घटना रेलवे भर्ती प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सत्यापन और बायोमेट्रिक जांच को मजबूत करने की जरूरत है. कोटा, जो रेलवे भर्ती का हॉटस्पॉट है, वहां अब सतर्कता बढ़ा दी गई है. सीबीआई ने कहा कि जांच पूरी होने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. इस घोटाले से सैकड़ों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं, जिनकी मांग है कि निष्पक्ष पुनः परीक्षा हो. रेलवे ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news