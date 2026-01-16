Crime News: कोटा ग्रामीण पुलिस का बड़ा खुलासा, करोड़ों की नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश

Kota News: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी करण भाभर, भारत मंडलोई, अनसिंह मेहडा, राज सोनी, हार्दिक सोनी और संजय सोनी शामिल हैं. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कोडा कार, करीब 133 ग्राम सोना, 781 ग्राम चांदी और लगभग 29 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले तीन सोनी कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह केवल CFCL टाउनशिप तक ही सीमित नहीं था, बल्कि NTPC, अंता, बारां, विजयपुर (गुना) और झालावाड़ थर्मल टाउनशिप में भी करोड़ों रुपये की नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से थर्मल और फैक्ट्री टाउनशिप को निशाना बनाता था.

कैसे वारदात को अंजाम देते थे आरोपी

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी गूगल मैप पर टाउनशिप और फैक्ट्रियों की लोकेशन सर्च कर पहले टारगेट चिन्हित करते थे, फिर मौके की रेकी कर वारदात को अंजाम देते थे. संदिग्ध कार के खानपुर टोल प्लाजा से गुजरने की पुष्टि मिलने के बाद पुलिस ने जांच को और तेज किया.

ये आरोपी देश के कईप्रदेश में वांछित रहे

इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की विशेष टीम ने करीब 600 किलोमीटर के दायरे में 1500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली. पुलिस के अनुसार, गिरोह के मुख्य आरोपी करण भाभर और भारत मंडलोई के खिलाफ कुल 54 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये आरोपी देश के कई राप्रदेश में वांछित रहे हैं.

फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा

फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल अन्य 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

चोरी की वारदातों की परतें भी खुली

कोटा ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ CFCL टाउनशिप की नकबजनी का खुलासा हुआ है, बल्कि कई अन्य बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों की परतें भी खुली हैं. पुलिस आगे भी गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की गहन जांच कर रही है.

