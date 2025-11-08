Zee Rajasthan
कोटा में हर घर तक पहुंचेगा चंबल का पानी, 350 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना

Kota News: स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बरसों से चंबल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब करोड़ों रुपये की लागत से शुरू हुई परियोजना के तहत हर घर तक चंबल का पानी पहुँचाया जाएगा. इसके लिए 350 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रारंभ हो चुका है.
 

Published: Nov 08, 2025, 12:37 PM IST

कोटा में हर घर तक पहुंचेगा चंबल का पानी, 350 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना

Kota News: कोटा दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आरके पुरम स्थित रामलीला पार्क में किया गया. इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए. कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे.

ओम बिरला ने कहा कि बरसों से चंबल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी लेकिन अब करोड़ों रुपये की लागत से शुरू हुई परियोजना के तहत हर घर तक चंबल का पानी पहुँचाया जाएगा. इसके लिए 350 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रारंभ हो चुका है.

इस अवसर पर स्पीकर बिरला ने नगर निगम क्षेत्र में 134 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि शहर के हर वार्ड में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर के सबसे स्वच्छ वार्ड को सम्मानित किया जाए और उसे एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए दिया जाए.

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि चंबल गार्डन और भीतरिया कुंड के विकास कार्य तेजी से जारी हैं. इसके साथ ही शहर के सभी पार्कों को 130 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ओपन जिम और बैठने की सुविधाएं शामिल होंगी.

ओम बिरला ने आगे बताया कि शहर में वैदिक पार्क और संविधान पार्क का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे नागरिकों को स्वस्थ और सुंदर वातावरण उपलब्ध हो सके. इसके अलावा अगले तीन वर्षों में दो चरणों में शहर के हर गरीब परिवार को 20 हजार रुपये की लागत से पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे.

कार्यक्रम में उपस्थित कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार और नगर निगम का प्राथमिक लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि ये विकास कार्य कोटा के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं और आने वाले समय में शहर और अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक बन जाएगा.

