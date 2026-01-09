कोटा में दिल दहला देने वाली घटना, खौलते पानी से झुलसी बच्ची की मौत

Kota News: कोटा जिले में रामगंजमंडी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यहां करीब साढ़े तीन साल की बच्ची रुमायशा की गर्म पानी से झुलसने के कारण मौत हो गई.
Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यहां करीब साढ़े तीन साल की बच्ची रुमायशा की गर्म पानी से झुलसने के कारण मौत हो गई. बच्ची बाथरूम में खौलता पानी अपने ऊपर डाल लेने से बुरी तरह झुलस गई थी.
जानकारी के अनुसार, रुमायशा के पिता अमजद खान परिवार सहित वार्ड नंबर 24 गोवर्धन पूरा माताजी रोड पर रहते हैं. बताया जा रहा है कि बाथरूम में गीजर से गर्म पानी बाल्टी में भरकर रखा हुआ था. नहलाने की तैयारी के दौरान बच्ची अचानक बाथरूम में चली गई और बाल्टी में रखे गर्म पानी को जग से अपने ऊपर उड़ेल लिया.
चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत बच्ची को रामगंजमंडी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रुमायशा को कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसका बर्न वार्ड में इलाज जारी चल रहा था इसी दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.
पिता अमजद खान के अनुसार, परिवार ने पोस्टमॉर्टम नहीं करवाने और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में रामगंजमंडी थाने के एएसआई को लिखित आवेदन भी दिया गया है.
कोटा के थर्मल पावर प्लांट के गेट नंबर एक के पास करीब 8 फीट लंबा भारी भरकम अजगर अचानक दिखाई दिया. अजगर को देखते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी. सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे.
कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया. रेस्क्यू के बाद अजगर को पास के जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि थर्मल पावर प्लांट के आसपास घना जंगल क्षेत्र मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है.
इस क्षेत्र में पहले भी लेपर्ड, भालू, सियार, ब्लैक कोबरा और अजगर जैसे वन्य जीव कई बार नजर आ चुके हैं. यह भी बताया कि दो दिन पहले ही यहां काम करने वाली लेबर को एक लेपर्ड दिखाई दिया था. कुछ दिन पहले लेपर्ड के शावक भी देखे गए थे.
