बैन होने के बावजूद अंडरगारमेंट्स के डिब्बों में छिपा कर बेची जा रही थी यह चीज, पुलिस ने तुरंत की जब्त

Kota News: जिले में चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में कैथून क्षेत्र में एक बार फिर जानलेवा चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है. प्रशासनिक सख्ती के बावजूद कुछ दुकानदार चोरी-छिपे खतरनाक मांझे की बिक्री कर रहे हैं, जो आमजन के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है.
Kota News: ताजा मामले में सामने आया कि एक दुकानदार अंडरगारमेंट्स के डिब्बों में चाइनीज मांझा छिपाकर बिक्री कर रहा था, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके. सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. टीम ने दुकानों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद किया.
चाइनीज मांझे के रोल जब्त किए
अग्निशमन विभाग की टीम ने कैथून के मवासा रोड, मेन बाजार पुलिया, बस स्टैंड और शाहपुरा बाजार सहित अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन से अधिक चाइनीज मांझे के रोल जब्त किए. जब्त किए गए सभी रोल को मौके पर ही आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया, ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल न हो सके.
गंभीर चोट लगने की आशंका रहती
अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है. इससे पक्षियों, राहगीरों और वाहन चालकों को गंभीर चोट लगने की आशंका रहती है. कई बार यह मांझा गले और हाथ-पैर में फंसने से जानलेवा साबित हो चुका है. इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि यदि भविष्य में प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए पाए गए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना और अन्य सख्त कदम उठाए जाएंगे. विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं चाइनीज मांझे की बिक्री या इस्तेमाल की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.
क्या कहना है प्रशासन का
प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और पतंगबाजी के मौसम को देखते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.
