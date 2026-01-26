कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Kota Crime: कोटा जिले में उद्योग नगर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर एक कोचिंग छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली.
Kota Crime: राजस्थान के कोटा जिले में उद्योग नगर थाना क्षेत्र से गुजरने वाली दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर एक कोचिंग छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर निजी कोचिंग संस्थान से जेईई की तैयारी कर रहा था.
उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 8:30 बजे युवक के ट्रेन के आगे कूदने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में भिजवाया. जांच में मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के गांव हिमायूं खेड़ा निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई.
सरताज कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. परिजनों ने बताया कि वह 12वीं कक्षा का छात्र था और अप्रैल में उसके एग्जाम होने थे. 25 जनवरी की रात उसे हरियाणा अपने घर जाना था और उसी रात उसकी ट्रेन थी.
आखिरी बातचीत में उसने बताया था कि ट्रेन करीब तीन घंटे लेट है और वह तब तक स्टेशन पर ट्रेन देखने जा रहा है. पुलिस ने रात में ही परिजनों को सूचना दी. परिजन कोटा पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और शव सौंप दिया गया. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है.
