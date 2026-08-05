/गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आ रही हैं जयपुर, कॉमनवेल्थ में बजाया डंका, आज गुलाबी नगरी में बिछेगा रेड कारपेट

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Kota News: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली राजस्थान की बेटी और गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी आज राजस्थान पहुंचेंगी. उनके स्वागत को लेकर जयपुर से कोटा तक कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं. खेल प्रेमी, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे.
जयपुर एयरपोर्ट से शुरू होगा स्वागत कार्यक्रम
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अरुंधति सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी. यहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके बाद जयपुर से कोटा तक अलग-अलग स्थानों पर अभिनंदन समारोह आयोजित होंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय नागरिक उनका सम्मान करेंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता स्वर्ण पदक
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 किलोग्राम भार वर्ग की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने इंग्लैंड की खिलाड़ी चेन्टल रीड को एकतरफा मुकाबले में हराकर भारत का गौरव बढ़ाया. इस जीत के बाद पूरे राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई.
102 डिग्री बुखार में भी नहीं छोड़ी तैयारी
अरुंधति की बड़ी बहन डॉ. चारु लता ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान अरुंधति को 102 डिग्री बुखार था. वह खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखी. परिवार का कहना है कि इसी दृढ़ संकल्प और मेहनत का परिणाम है कि अरुंधति ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया. अब परिवार को उनके कोटा पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरुंधति चौधरी को बधाई देते हुए कहा था कि ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने राजस्थान और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मेहनत, समर्पण और सफलता देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है. साथ ही उन्होंने अरुंधति के उज्ज्वल भविष्य और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दीं.
कोटा में जश्न का माहौल, आतिशबाजी कर मनाई खुशी
अरुंधति की ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही कोटा में उनके घर और आसपास के क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया. परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई. पड़ोसी, दोस्त, खेल प्रेमी और शहर के लोगों ने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताया. हर तरफ भारत माता की जय और अरुंधति चौधरी जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी.
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