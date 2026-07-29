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1 अगस्त के कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बैठक से गायब नेताओं पर होगी कार्रवाई

राहुल गांधी के "छात्रों की गूंज" अभियान के तहत 1 अगस्त को प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव और आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर कोटा शहर कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई. बैठक में जिग्नेश मेवानी और पुष्पेंद्र भारद्वाज ने संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर तैयारी करने और बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 29, 2026, 10:40 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 10:40 AM IST
1 अगस्त के कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, बैठक से गायब नेताओं पर होगी कार्रवाई
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशानुसार राहुल गांधी के "छात्रों की गूंज" अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों और आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक में एआईसीसी द्वारा नियुक्त कोटा संयोजक जिग्नेश मेवानी और कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 अगस्त को प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव को सफल बनाना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति तैयार करना रहा.

अनुपस्थित पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

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बैठक के दौरान कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने संगठनात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल होने और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया.

शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा

पुष्पेंद्र भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और "छात्रों की गूंज" अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी, ताकि संगठन चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर सके.

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों और राहुल गांधी के संघर्ष की जीत है, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय का मुद्दा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में कोटा में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

जिग्नेश मेवानी ने किया कलेक्ट्रेट घेराव का आह्वान

बैठक को संबोधित करते हुए जिग्नेश मेवानी ने पेपर लीक और शिक्षा के व्यापारीकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से 1 अगस्त को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस पर एकत्रित होने और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट घेराव में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की. उन्होंने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों को लेकर भी संगठन की रणनीति और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की.

चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस का फोकस

बैठक में देहात कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा. पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए बूथ स्तर पर संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं से 1 अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने और चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया गया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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