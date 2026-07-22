/दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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NEET Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे NEET अभ्यर्थियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी (कोटा देहात) के नेतृत्व में कोटा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की निंदा की.
कई क्षेत्रों में हुआ विरोध-प्रदर्शन
कांग्रेस का यह प्रदर्शन पिपल्दा विधानसभा क्षेत्र के इटावा नगर, रामगंजमंडी तथा सांगोद विधानसभा क्षेत्र के बपावर गांव सहित कई स्थानों पर आयोजित किया गया. बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के साथ बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है.
प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की. नेताओं का कहना था कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए, न कि पुलिस बल के माध्यम से. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है.
राहुल गांधी और खरगे के नेतृत्व में देशव्यापी अभियान
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि यह विरोध-प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में चल रहे देशव्यापी अभियान का हिस्सा है. पार्टी का कहना है कि देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता छात्रों और युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं. नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी छात्र की आवाज को बल प्रयोग के जरिए दबाया नहीं जाना चाहिए.
छात्रों की मांगें पूरी करने की अपील
प्रदर्शन के समापन पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से NEET अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालने की अपील की. नेताओं ने कहा कि पार्टी देश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि युवाओं के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो विरोध-प्रदर्शन का दायरा और व्यापक किया जाएगा.
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