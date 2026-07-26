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युवाओं को 'गुंडा' कहने पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मदन दिलावर केआवास की ओर बढ़े

Madan Dilawar: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को कथित रूप से "गुंडा" कहे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता मंत्री के आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. कांग्रेस ने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग उठाई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 26, 2026, 02:50 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 02:50 PM IST
युवाओं को 'गुंडा' कहने पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मदन दिलावर केआवास की ओर बढ़े
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. जंतर-मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मंत्री द्वारा कथित रूप से "गुंडा" कहे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह बयान युवाओं का अपमान है और एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.

मंत्री के आवास की ओर निकले कार्यकर्ता, पुलिस ने रास्ते में रोका

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प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता एलआईसी बिल्डिंग, वीर सावरकर मेन रोड पर एकत्रित हुए. यहां से उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास की ओर कूच किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे गांधीवादी तरीके से मंत्री को गुलाब का फूल भेंट कर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे. हालांकि, पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था. भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को मंत्री के आवास तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया. इस दौरान कुछ देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही.

प्रदर्शनकारियों ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध और तेज हो गया. प्रदर्शन स्थल पर "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो", "युवाओं का अपमान बंद करो" जैसे नारे लगातार गूंजते रहे. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार, पारदर्शी भर्ती और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है, ऐसे में आंदोलनरत युवाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यदि मंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक करेगी.

कांग्रेस नेताओं ने बयान को बताया अशोभनीय

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है. उनका कहना था कि यदि छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक सुना जाना चाहिए. नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान एक जिम्मेदार मंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इससे युवाओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

सरकार से माफी और कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि शिक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें और यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगें. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की. नेताओं का कहना था कि सरकार को युवाओं के मुद्दों पर संवाद स्थापित करना चाहिए, न कि टकराव की स्थिति पैदा करनी चाहिए.

प्रदेश में और तेज हो सकता है राजनीतिक विवाद

शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेशभर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है. फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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