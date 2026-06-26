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कोटा में भी उठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस के छात्रों की गूंज, बोले- NTA बन गई 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी'

NEET Paper Leak: कोटा से कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार पर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया. जिग्नेश मेवानी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक माफिया की निष्पक्ष जांच और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की. कांग्रेस अगले 40 दिनों तक देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों और अभ्यर्थियों से संवाद करेगी.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 26, 2026, 09:56 AM|Updated: Jun 26, 2026, 09:56 AM
कोटा में भी उठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस के छात्रों की गूंज, बोले- NTA बन गई 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी'
Image Credit: AI Generated ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की. जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ किया गया. कांग्रेस के अनुसार यह अभियान अगले 40 दिनों तक देश के 28 प्रमुख शहरों में चलाया जाएगा, जहां छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों और कॉलेज परिसरों में पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई जाएगी.


जिग्नेश मेवानी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कोटा संयोजक एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि NEET UG 2026 पेपर लीक ने देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है. मेवानी ने कहा कि NTA अब छात्रों के लिए "नेशनल ट्रॉमा एजेंसी" बन गई है और परीक्षा घोटालों तथा छात्रों की आत्महत्या जैसे मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.

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कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें
कांग्रेस ने इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं. पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियों तथा उनके राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच. दूसरी, NTA सहित पूरी परीक्षा प्रणाली, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्रों और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की व्यापक समीक्षा और सुधार. तीसरी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों के लिए निश्चित वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए ताकि परीक्षा तिथि, परिणाम और नियुक्ति की समयसीमा पहले से तय हो.


भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक अब केवल एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता बन चुका है. प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों और लापरवाही ने छात्रों की वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचाया है. कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशभर के छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है.


छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाने का दावा
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा. पार्टी का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनती, तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा. कांग्रेस ने युवाओं और अभ्यर्थियों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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