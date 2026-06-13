/चंद्रेसल मठ महंत हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी साजिश

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड में पुलिस जांच में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है. मामले में शामिल नाबालिग आरोपी को मठ में मौजूद संत नंदनवन महाराज ने घटना की रात देख लिया था. उनके बताए हुलिए के आधार पर पुलिस ने स्कैच तैयार कराया, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली.

पुलिस गुरुवार को आरोपी आदित्य, अंकित, नाबालिग और आदित्य की पत्नी को पुणे से कोटा लेकर आई. पुलिस के अनुसार, 5 जून की रात आदित्य, अंकित, पुष्पेंद्र और नाबालिग मठ पहुंचे थे. जांच में सामने आया कि वकील संतोष राय ने मठ की करीब 14.33 करोड़ रुपये की संपत्ति और 750 बीघा जमीन पर कब्जे की नीयत से हत्या की साजिश रची थी.

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उसने 1 जून को आदित्य को योजना बताई, जिसके बाद मठ की रेकी की गई. पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकुओं की बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. एसपी सिटी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि संतोष राय और पुष्पेंद्र को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

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कोटा में बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) द्वारा हाल ही में 250 कुट्टी मशीनों का वितरण महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक सोचा-समझा कदम है. विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, तो यह पहल दो मुख्य मोर्चों पर काम करती है. लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि. पारंपरिक रूप से पशुपालन में समय और श्रम का एक बड़ा हिस्सा चारे के प्रबंधन में जाता है.

150 विद्युत और 100 स्वचालित कुट्टी मशीनों के आने से न केवल किसानों के श्रम और समय की बचत होगी, बल्कि चारे की बर्बादी भी रुकेगी. बेहतर चारा प्रबंधन सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, जो अंततः पशुपालकों की शुद्ध आय में तब्दील होगा. ​इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू डेयरी का वित्तीय कायाकल्प है. विधायक संदीप शर्मा के अनुसार, जो डेयरी कभी ₹85 लाख के घाटे में चल रही थी, वह आज ₹1.85 करोड़ के मुनाफे में है.