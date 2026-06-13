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चंद्रेसल मठ महंत हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी साजिश

Kota News: कोटा में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस गुरुवार को आरोपी आदित्य, अंकित, नाबालिग और आदित्य की पत्नी को पुणे से कोटा लेकर आई.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 01:15 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:15 PM
चंद्रेसल मठ महंत हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी साजिश
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड में पुलिस जांच में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है. मामले में शामिल नाबालिग आरोपी को मठ में मौजूद संत नंदनवन महाराज ने घटना की रात देख लिया था. उनके बताए हुलिए के आधार पर पुलिस ने स्कैच तैयार कराया, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली.

पुलिस गुरुवार को आरोपी आदित्य, अंकित, नाबालिग और आदित्य की पत्नी को पुणे से कोटा लेकर आई. पुलिस के अनुसार, 5 जून की रात आदित्य, अंकित, पुष्पेंद्र और नाबालिग मठ पहुंचे थे. जांच में सामने आया कि वकील संतोष राय ने मठ की करीब 14.33 करोड़ रुपये की संपत्ति और 750 बीघा जमीन पर कब्जे की नीयत से हत्या की साजिश रची थी.

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उसने 1 जून को आदित्य को योजना बताई, जिसके बाद मठ की रेकी की गई. पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकुओं की बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. एसपी सिटी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि संतोष राय और पुष्पेंद्र को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा में बूंदी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) द्वारा हाल ही में 250 कुट्टी मशीनों का वितरण महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक सोचा-समझा कदम है. विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, तो यह पहल दो मुख्य मोर्चों पर काम करती है. लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि. पारंपरिक रूप से पशुपालन में समय और श्रम का एक बड़ा हिस्सा चारे के प्रबंधन में जाता है.

150 विद्युत और 100 स्वचालित कुट्टी मशीनों के आने से न केवल किसानों के श्रम और समय की बचत होगी, बल्कि चारे की बर्बादी भी रुकेगी. बेहतर चारा प्रबंधन सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, जो अंततः पशुपालकों की शुद्ध आय में तब्दील होगा. ​इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू डेयरी का वित्तीय कायाकल्प है. विधायक संदीप शर्मा के अनुसार, जो डेयरी कभी ₹85 लाख के घाटे में चल रही थी, वह आज ₹1.85 करोड़ के मुनाफे में है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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