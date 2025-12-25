Zee Rajasthan
Kota News: कोटा जिले के रामगंजमंडी में एक युवक के साथ साइबर ठगों ने नई तरकीब अपनाकर 1.09 लाख रुपये की ठगी कर दी. ठगों ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताकर क्रेडिट कार्ड अपडेट का बहाना बनाया. पीड़ित ने कोई ओटीपी या पासवर्ड साझा नहीं किया, फिर भी उसका खाता खाली हो गया.

Kota News: क्रेडिट कार्ड अपडेट बताकर रामगंजमंडी में लाखों की लूट, ओटीपी बिना शेयर किए ही खाली कर दिया खाता

Kota News: रामगंजमंडी में सायबर ठगो ने एक युवक की तीन साल की मेहनत की कमाई महज 12 मिनट में गायब कर दी. ठगों ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर गोपाल लाल कुशवाहा के एसबीआई बचत खाते से 1 लाख 9 हजार रुपए उड़ा लिए. पीड़ित गोपाल ने बताया कि वह कोटा स्टोन ट्रक चलाने का कार्य करते हैं.

जब वह कार्य के सिलसिले में चेचट गए हुए थे, तब उनके पास एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को एसबीआई बैंक का कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का दबाव बनाया.

हालांकि, गोपाल लाल ने सावधानी बरतते हुए फोन काट दिया और कहा कि वह स्वयं बैंक जाकर कार्य करवाएंगे. हैरानी की बात यह है की उन्होंने इस दौरान कोई ओटीपी या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी. जब वह घर लौटे, तो उनके मोबाइल पर पैसे कटने के मैसेज आने शुरू हुए. पैसा कटते ही एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसने खुद को हितैषी बताते हुए कहा कि पैसे गलती से कट गए हैं, आप 1930 पर शिकायत करें.

बता दे कि पीड़ित के खाते में जमा 1.13 लाख रुपये में से 1.09 लाख रुपये निकाल लिए गए. पीड़ित गोपाल लाल कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने तीन साल मेहनत करके एक-एक रुपया जोड़ा था. बिना किसी को ओटीपी बताए पैसे कट जाना समझ से परे है.

ठगी का शिकार होने के तुरंत बाद पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई है. स्थानीय पुलिस और साइबर क्राइम विभाग अब मामले की तकनीकी जांच कर रहे हैं.

